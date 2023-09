BR-381: Polícia Militar apreende uma tonelada de maconha em Betim

A Polícia Militar (PM) apreendeu cerca de uma tonelada de maconha na manhã deste domingo (17) na BR-381, em Betim, na Grande BH. O condutor do veículo, que reside no Paraná, foi detido durante uma ação do Grupo Tático Rodoviário.

Foto: Polícia

Durante o patrulhamento na rodovia, a PM abordou o veículo e encontrou 768 tabletes da droga. Além disso, o carro foi identificado como roubado e com a placa clonada, resultando em sua apreensão.

O motorista informou às autoridades que havia retirado o veículo e os tabletes de maconha em Osasco, na Região Metropolitana de São Paulo, com o objetivo de fazer a entrega da substância em Belo Horizonte. Ele foi preso no local.

Da Redação com G1