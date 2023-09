Descaso no transporte público em Belo Horizonte: Cadeirante tem que se arrastar para sair de ônibus com defeito

O jovem atleta cadeirante Christian Mariano Xavier Ribeiro, com 23 anos de idade, enfrentou uma situação extremamente desafiadora na última sexta-feira, 15 de setembro, ao desembarcar de um ônibus da linha 85, que conecta a estação São Gabriel a diversos bairros em Belo Horizonte. O incidente ocorreu por volta das 21h, no bairro Floresta, na parte Leste da cidade.

Os passageiros que estavam a bordo ficaram indignados e registraram em vídeo o momento em que Christian teve que sair de sua cadeira de rodas e se arrastar pelo chão para conseguir descer os degraus do ônibus. Felizmente, um dos passageiros se prontificou a ajudá-lo a sair do veículo com sua cadeira de rodas.

De acordo com o relato de Ribeiro, o elevador destinado ao transporte público estava fora de serviço, e o motorista se recusou a prestar qualquer assistência. Christian também compartilhou que teve que enfrentar a difícil tarefa de se arrastar pelo chão da lotação tanto na viagem de ida quanto na de volta do treino. No entanto, apenas o momento do desembarque foi capturado em vídeo, expondo a situação precária que ele enfrentou.

“Peguei o ônibus 85 para ir e voltar para o meu treino. Tanto na ida, quanto na volta o elevador estava quebrado e tive que subir e descer da lotação me arrastando", contou.

Segundo Christian Ribeiro, essa foi a primeira ocasião em que ele teve que se arrastar ao entrar e sair de um ônibus. Nas ocasiões anteriores em que enfrentou problemas com o elevador fora de funcionamento, ele sempre pôde contar com a assistência dos motoristas para embarcar e desembarcar.

“Hoje mesmo peguei um ônibus que estava com o elevador quebrado e o motorista me ajudou. Se isso não tivesse acontecido, teria que ter me arrastado. Isso é lamentável”, avalia.

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) expressou seu pesar pelo incidente e anunciou que a empresa responsável pelo ônibus será convocada pela BHTrans/Sumob para uma inspeção. Enquanto o problema não for resolvido, o ônibus não poderá continuar em operação.

O Executivo municipal reforçou a importância de os passageiros registrarem reclamações através do WhatsApp (31) 98472-5715, do PBH APP ou do Portal de Serviços. É fundamental que, além da linha afetada, os passageiros forneçam o número do veículo, a data e o horário do incidente para facilitar a investigação da equipe de fiscalização. Todas as reclamações são cuidadosamente analisadas e encaminhadas às empresas de transporte para solucionar as questões apontadas pelos usuários.

“Importante ressaltar que a conservação e a limpeza dos veículos são de responsabilidade das concessionárias. Os veículos devem sair das garagens em perfeitas condições para atender os usuários. As equipes realizam diariamente ações de fiscalização nas estações, ao longo dos itinerários nas vias da cidade, e todas as viagens são acompanhadas em tempo real pelo monitoramento eletrônico e pelas câmeras do COP-BH”, disse em trecho do comunicado.

