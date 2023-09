Homem é atacado com flechas durante briga com vizinho, reage com tiros e acaba preso em MG

No último domingo (17), no bairro Monte Cristo, em Bom Jesus do Galho, no Vale do Rio Doce, uma discussão entre vizinhos culminou em um incidente chocante. Um homem de 39 anos, que estava realizando a manutenção de sua motocicleta na garagem de sua residência, foi atingido por flechas disparadas por seu vizinho, de 43 anos, em um ataque aparentemente sem motivo.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O episódio ocorreu durante a manhã, quando a vítima foi surpreendida pelas investidas do vizinho, que indiscriminadamente disparou várias flechas em sua direção. O resultado foi grave: o homem foi atingido na barriga e nas costas, com uma das flechas cravando-se profundamente no lado direito de seu corpo.

O cunhado da vítima o transportou imediatamente ao Hospital Saúde Brasil, mas a gravidade de seus ferimentos exigiu uma transferência urgente para o Hospital Nossa Senhora Auxiliadora. Devido à complexidade do caso, a equipe médica decidiu encaminhá-lo para o Hospital Márcio Cunha, em Ipatinga, onde ele permanece internado, sob escolta policial.

Após o ataque, o agressor empreendeu fuga, levando os policiais a realizar buscas em estradas e nas proximidades dos córregos dos Crioulos e Malacacheta, onde o suspeito poderia ter buscado refúgio, dado que possuía parentes nestas localidades. Entretanto, ele não foi localizado.

Durante as investigações, a polícia recebeu informações de que a vítima, mesmo após ser atingida, teria respondido atirando contra o agressor. Essa ação resultou em perfurações em um portão e projéteis encontrados no chão.

A perícia forense foi acionada e a arma utilizada pelo homem foi entregue voluntariamente às autoridades e apreendida. Um registro de perturbação entre os vizinhos já constava no histórico, com o agressor sendo listado como vítima.

A esposa da vítima relatou que seu marido possuía uma arma de fogo devidamente registrada e que, em virtude das agressões infligidas pelo vizinho com a flecha, ele se viu compelido a usar sua arma para autodefesa.

Apesar de ter sido alvo de uma flechada, o homem ferido também foi qualificado como autor devido ao disparo efetuado contra o suspeito. Como resultado, ele permanece detido e sob escolta policial no hospital. A investigação sobre o caso continua em curso.

Da redação

Fonte: G1