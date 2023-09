Idoso é morto a punhaladas por cobrar dívida de cervejas em Minas

A cobrança de dívidas de cerveja acabou em morte na cidade de Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri. Um idoso de 65 anos foi executado a punhaladas pelo vizinho; o autor está preso.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O caso aconteceu no domingo (17). A mulher da vítima contou que estava na casa de amigos quando o companheiro dela cobrou o suspeito para que pagasse as cervejas que havia consumido. Ela deixou o imóvel e, momentos depois, ouviu um barulho. Ao ir até a rua, encontrou o marido caído.

Conforme registrado na ocorrência, testemunhas disseram que o idoso havia sido agredido pelo vizinho, que fugiu em uma bicicleta. A PM fez buscas na região e foi informada de que o suspeito poderia estar na casa do pai. O familiar do suspeito afirmou que o filho estava no imóvel e que havia confessado o homicídio.

Em conversa com os militares, o suspeito apresentava sinais de embriaguez. Segundo ele, o idoso o agrediu com um pedaço de madeira, e para se defender, ele deu um golpe de punhal nele e fugiu. Na tentativa de se esconder dos agentes, o homem arremessou o objeto no matagal.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi levado para a Delegacia de Plantão de Teófilo Otoni. O corpo do idoso foi conduzido para o Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado.

Da redação com O Tempo