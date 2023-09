Perseguição na BR-040 deixa motociclista atropelada e vítima em troca de tiros

Uma perseguição ocorrida na BR-040 resultou em um motociclista sendo atropelado e um indivíduo morto em um tiroteio com a polícia. O trio em questão é suspeito de ter cometido um roubo de um veículo Gol no Norte de Minas. Durante a perseguição, eles ignoraram uma ordem de parada dada pelos militares e fugiram pela rodovia.

Imagem: ilustrativa/internet

No decorrer dos eventos, uma motociclista de 30 anos foi atingida por um veículo. Ela foi posteriormente levada para receber atendimento médico no Hospital Municipal de Contagem, na Grande BH, mas não há informações disponíveis sobre seu estado de saúde. Além disso, um homem cuja idade não foi divulgada acabou perdendo a vida em um confronto armado com a Polícia Militar na BR-040, perto de Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte. Dois outros indivíduos foram detidos sob suspeita de envolvimento no roubo do carro Gol.

Os delinquentes entraram em confronto armado com as autoridades, resultando em um deles sendo alvejado. Infelizmente, ele não sobreviveu aos ferimentos e faleceu no local. Os outros dois cúmplices foram detidos após o ocorrido.

Da Redação com Itatiaia