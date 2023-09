Manifestação interrompe tráfego na Fernão Dias em protesto contra o Marco Temporal

Desde a madrugada desta quarta-feira (20), uma manifestação conduzida por povos originários paralisou completamente o trânsito na BR-381, mais conhecida como Fernão Dias, situada na região metropolitana de Belo Horizonte. O motivo do protesto é a discordância em relação à votação do Marco Temporal, que retorna à pauta de discussão no Supremo Tribunal Federal (STF) hoje.

Foto: Reprodução/ Videopress produtora

De acordo com informações fornecidas pela Arteris, a concessionária responsável pela administração deste trecho rodoviário, o protesto teve início pouco antes das 5 horas da manhã. Em um comunicado oficial, a empresa declarou: "A Arteris Fernão Dias está acompanhando de perto os procedimentos das autoridades policiais para restabelecer o fluxo da rodovia em São Joaquim de Bicas, onde uma manifestação bloqueia o km 507,6 norte da BR-381". No entanto, por volta das 8 horas, o congestionamento já se estendia por cerca de 7 quilômetros.

BR-381, São Joaquim de Bicas manifestantes fecham a rodovia sentido bh, congestionamento de 2km pic.twitter.com/Z950706cYM — BR381 Urgente ™️🇧🇷 (@Br381_urgente) September 20, 2023

As equipes operacionais da Arteris Fernão Dias estão empenhadas na sinalização e orientação do tráfego na região afetada. Além disso, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) foi acionada com o intuito de tentar desmobilizar o protesto e restabelecer a normalidade na via.

A situação continua a evoluir, e as autoridades seguem monitorando de perto o desenrolar da manifestação e seus impactos no trânsito da região.

Da redação com O Tempo