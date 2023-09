VÍDEO: Cães pitbull embarcam em ônibus na Grande BH e chamam atenção

Dois cachorros da raça pitbull foram vistos dentro de um ônibus da linha 305A (Tropical via Eldorado/Metrô) no bairro Tropical, localizado em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, na manhã desta quarta-feira (20). Eles estavam sozinhos, sem a presença do responsável.

divulgação G1

De acordo com relatos dos passageiros, no momento em que o motorista parou o ônibus em um ponto da Avenida Durval Alves de Faria para permitir que um passageiro subisse a bordo, os cachorros também entraram no veículo. O dono dos animais não foi encontrado.

No vídeo, é possível ouvir os passageiros dizendo para chamar os bombeiros. Um funcionário dos Correios chega a tentar colocar uma corrente nos cães, mas foi aconselhado a não tentar, veja:

A cuidadora de idosos Edna Cândida, que estava no ônibus, afirmou que algumas pessoas chegaram a descer do coletivo por medo dos animais.

"Até então, ninguém sabia se eles eram dóceis. Eram um macho e uma fêmea, e um deles estava com o colar cervical", contou Edna.

Após o momento de surpresa, os residentes notaram que os animais eram amigáveis e pareciam ter escapado de uma residência.

A fêmea canina até mesmo conseguiu passar sob a catraca e entrou na parte traseira do ônibus. O episódio se estendeu por aproximadamente 40 minutos, e o ônibus permaneceu parado até que os cachorros optaram por sair.

"Eles eram dóceis e bem cuidados. Com muito custo, a fêmea desceu e o macho foi atrás. Mas perdemos uns 40 minutos até que isso acontecesse", afirmou a passageira.

Os bombeiros não foram acionados e o coletivo seguiu viagem.

Da Redação com G1