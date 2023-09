Vídeo - cenas fortes: motorista atropela ciclista em BH e foge sem prestar socorro

A Polícia Civil de Minas Gerais iniciou uma investigação para esclarecer um incidente ocorrido na rua Jacuí, no bairro Floresta, em Belo Horizonte, no qual um ciclista foi atropelado por um motorista que fugiu do local sem prestar socorro. As autoridades estão conduzindo uma campanha para identificar o suspeito.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Câmera Segurança PCMG

O incidente aconteceu na última sexta-feira (15) por volta das 18h26, em uma área movimentada próxima à avenida Cristiano Machado. As câmeras de segurança capturaram o momento exato em que o ciclista foi atingido pelo veículo. O vídeo mostra uma van transitando pela rua, com o ciclista pedalando no meio da faixa de tráfego alguns metros à frente. Em segundos, o ciclista foi atingido pelo veículo que o seguia.

Imagens de câmera de segurança mostra o ciclista caindo no chão, enquanto o veículo envolvido no acidente continua sua trajetória sem parar. Durante o ocorrido, duas pessoas estavam na calçada próxima ao local do acidente, e o vídeo revela claramente a expressão de choque em seus rostos. A vítima sofreu múltiplas escoriações e lesões leves, conforme informado pela Polícia Civil. Veja o vídeo:

Um ciclista foi atropelado na rua Jacuí, em BH, na última sexta-feira (15). Imagens de circuito de segurança mostram que o motorista fugiu sem prestar socorro ao ciclista pic.twitter.com/393aSEuqon — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) September 20, 2023