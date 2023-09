VÍDEO: Bombeiros resgatam mulher em estado grave após ser prensada por caminhão na BR-040

Uma mulher foi socorrida em estado grave após ser prensada por um caminhão durante a manhã desta quinta-feira (21) na BR-040 no bairro Santa Terezinha, em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte. Ela teve a região pélvica esmagada neste acidente. Um outro homem também ficou ferido, e o estado de saúde dele é estável.

Foto: Divulgação / CBMMG

De acordo com o Corpo de Bombeiros, a mulher precisou ser socorrida ao Hospital João XXIII, na capital. O resgate contou com o apoio do helicóptero da corporação. Além dos bombeiros, a equipe de resgate da Via 040, concessionária responsável pela via, ajudou nos atendimentos.

A informação é de que as vítimas estavam em uma motocicleta. A dinâmica deste acidente ainda é desconhecida. Houve registro de lentidão durante o atendimento as vítimas.

Veja imagens do atendimento pelo helicóptero:

Da Redação com O Tempo