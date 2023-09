Prefeitura de BH traz de volta o serviço de bicicletas compartilhadas nesta sexta-feira (22)

A partir desta sexta-feira, 21 de setembro, Belo Horizonte passa a contar com um novo sistema de compartilhamento de bicicletas distribuídas em 50 estações diferentes em toda a cidade. Este serviço será fornecido pela Tembici, uma startup dedicada ao setor de mobilidade, em colaboração com a Prefeitura de BH.

Imagem: ilustrativa/internet

O projeto, que está atualmente em processo de implementação, incluirá um total de 500 bicicletas elétricas. De acordo com a empresa, essas bicicletas estarão disponíveis em locais estratégicos para promover a intermodalidade, permitindo que mais pessoas as utilizem em suas rotinas diárias.

Embora sistemas similares já estejam disponíveis em outras capitais, como Curitiba, a chegada deste sistema a Belo Horizonte traz uma novidade significativa. A capital mineira será a primeira cidade a receber a tecnologia do Tembici Labs, um Centro de Inovação e Tecnologia voltado para a mobilidade sustentável.

Vandalismo

Belo Horizonte já teve experiências anteriores com projetos de compartilhamento de equipamentos de transporte, mas essas iniciativas enfrentaram desafios. Nas primeiras tentativas, o sistema foi retirado devido a vários casos de vandalismo. Em 2018, por exemplo, mais de 55 bicicletas do programa Bike BH foram danificadas por atos de vandalismo na região da Pampulha, resultando em um prejuízo estimado de R$ 70 mil. Em 2019, também houve incidentes em que três bicicletas disponibilizadas pelo aplicativo Yellow foram jogadas no leito do Ribeirão Arrudas.

Da Redação com O Tempo