O Governo de Minas Gerais deu início ao período de inscrições para o Prêmio Motorista e Motociclista Exemplar de Minas Gerais 2023, um reconhecimento das atitudes responsáveis dos condutores no trânsito.

Imagem: Divulgação Detran

As diretrizes para participação no concurso foram divulgadas pela Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag-MG) no Diário Oficial de quarta-feira (20/9). Os interessados em concorrer têm até o dia 5/11 para efetuarem suas inscrições por meio do website da Coordenadoria Estadual de Gestão de Trânsito (CET-MG) neste link.

Para se candidatar a este prêmio, é obrigatório que os condutores de veículos, sejam eles motoristas ou motociclistas, exerçam suas atividades de forma profissional e possuam, no mínimo, três anos de experiência de habilitação nas categorias A, B, C, D ou E.

“O Prêmio Motorista e Motociclista Padrão é uma oportunidade de valorizar a dedicação de condutores que tenham se destacado por atitudes responsáveis e bons exemplos, demonstram zelo pela segurança e pela vida de todos no trânsito. Reconhecer esse mérito contribui ainda com o desenvolvimento de uma cultura de respeito às leis de trânsito em nossa comunidade”, ressalta o chefe de trânsito da CET-MG, Lucas Vilas Boas

Reconhecimento

Aqueles que desejam participar podem realizar suas inscrições nas seguintes categorias: transporte escolar, táxi, transporte coletivo de passageiros (urbano, metropolitano ou rodoviário), transporte de carga, transporte de emergência hospitalar, transporte de pessoas ou cargas de órgãos públicos (executivo, legislativo ou judiciário) e transporte de pessoas ou cargas em motocicletas (mototaxista e motofretista). O formulário de inscrição e a lista de documentos necessários já estão disponíveis no site da CET-MG.

Os participantes serão avaliados por um comitê de julgadores designado pela CET-MG, que analisará diversos critérios, incluindo o tempo de serviço como condutor na categoria em que estão concorrendo, o prontuário do candidato (que não deve conter registros de pontuação, processos administrativos ou judiciais com decisão condenatória nos últimos dois anos), o comportamento profissional e a participação em cursos, seminários ou palestras relacionadas à profissão. Também serão levadas em consideração outras premiações, menções honrosas e destaques.

Os vencedores, que serão classificados em primeiro e segundo lugar, serão homenageados com medalhas e certificados como Motoristas Exemplares de Minas Gerais.

A cerimônia de premiação dos vencedores está agendada para o dia 20/12, a ser realizada no Auditório Juscelino Kubitschek, localizado na Cidade Administrativa, em Belo Horizonte.

Da Redação com Detran-MG