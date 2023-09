Procon-MG emite novo alerta sobre e-mail falso contendo vírus

O Procon-MG, órgão vinculado ao Ministério Público de Minas Gerais (MPMG), vem a público para emitir um importante alerta à população. Recentemente, foi identificada uma nova tentativa de golpe por meio do envio de e-mails falsos, os quais apresentam sérios riscos à segurança dos usuários de internet.

Foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil

De acordo com as informações fornecidas pelo Procon-MG, indivíduos mal-intencionados estão disparando e-mails fraudulentos que contêm vírus prejudiciais, capazes de causar danos significativos aos computadores e redes dos destinatários. Além disso, esses e-mails têm a capacidade de acessar dados privados dos usuários, representando uma ameaça séria à sua privacidade e segurança online.

Os e-mails em questão são enviados a partir do endereço de e-mail contato@dropshippingbr.com.br, e apresentam o título "Reclamação de Consumidor". O Procon-MG enfatiza que essas mensagens são fraudulentas e, portanto, devem ser imediatamente descartadas, sem que seu conteúdo seja aberto ou seus anexos sejam acessados.

Veja abaixo um exemplo do email que eles enviam:

Imagem: Reprodução

É importante ressaltar que mensagens de texto que contenham conteúdo semelhante ou idêntico também devem ser tratadas com suspeita e excluídas de imediato.

Para evitar cair vítima desses golpes, o Procon-MG reforça que todas as comunicações oficiais emitidas pelo órgão são realizadas por meio do domínio de e-mail @mpmg.mp.br. Portanto, caso você receba um e-mail suspeito que alegue ser do Procon-MG, mas não tenha esse domínio, é aconselhável não abrir qualquer arquivo anexado ou clicar em links contidos na mensagem. A ação mais segura é simplesmente descartar ou deletar a mensagem, mantendo sua segurança online intacta.

Da redação

Fonte: Itatiaia