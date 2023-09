Provas para availar a educação básica serão feitas entre 23/10 e 10/11; veja detalhes

A cada dois anos, ocorre a Iniciativa para avaliar a qualidade da educação no estado de Minas Gerais. Essa iniciativa envolve a aplicação das provas do Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb), que consiste em um conjunto de avaliações, incluindo testes e questionários. Essas avaliações são realizadas tanto na rede pública de ensino em todo o Brasil quanto em uma seleção de escolas particulares.

Imagem: divulgação

O Saeb é coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) e tem como objetivo principal medir a qualidade da educação e avaliar a eficácia das estratégias de ensino e aprendizado usadas em todo o país. Isso é feito com o propósito de aprimorar as políticas educacionais. Este ano, as provas do Saeb estão programadas para acontecer entre os dias 23/10 e 10/11.

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) tem incentivado a participação compromissada dos estudantes da rede estadual, tendo em vista que os resultados obtidos no Saeb fazem parte da equação que mede o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), indicador que aponta a qualidade da educação.

A aplicação das avaliações do Saeb 2023 é um requisito obrigatório para as escolas públicas. A rede estadual de ensino de Minas Gerais envolve a participação de mais de 410 mil estudantes que se encontram nas faixas etárias correspondentes ao público de referência.

A superintendente de Avaliação Educacional da SEE/MG, Júlia Drumond, ressalta a importância de toda a comunidade escolar se engajar para que os estudantes saibam a importância desses testes. "Aqui em Minas Gerais, nós já estamos mobilizados para que exista uma grande participação. É a partir dos resultados do Saeb que nós conseguimos avaliar a qualidade da educação e redirecionar o trabalho pedagógico", frisa.

A partir deste ano, o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) apresenta várias novidades. Isso inclui a implementação de um processo de aplicação eletrônica direcionado a diretores e professores, bem como a expansão do grupo de estudantes de referência, que agora inclui docentes das turmas amostrais do 2º ano do ensino fundamental, além de estudantes de ciências da natureza e ciências humanas do 9º ano do ensino fundamental, entre outras mudanças.

No Saeb 2023, a avaliação será abrangente para estudantes dos 5º e 9º anos do ensino fundamental, bem como para os estudantes do 3º ano do ensino médio, de forma obrigatória. Além disso, haverá uma avaliação amostral para estudantes do 2º ano do ensino fundamental. As áreas de conhecimento avaliadas incluem Língua Portuguesa e Matemática, com a inclusão de conteúdos de Ciências Humanas e Ciências da Natureza de forma amostral para os alunos do 5º e 9º ano do ensino fundamental. Também é importante destacar que diretores e professores de escolas públicas e particulares participarão por meio de questionários eletrônicos, conforme as diretrizes estabelecidas pela regulamentação da avaliação.

Regulamentação

A Portaria nº 267/2023, que estabelece as diretrizes de realização do Saeb no ano de 2023, define que as escolas participantes deverão registrar, no mínimo, dez estudantes da etapa avaliada presentes no momento da aplicação das avaliações, bem como alcançar taxa de participação de, pelo menos, 80% dos estudantes matriculados na etapa de ensino avaliada para que os resultados das avaliações sejam divulgados.

A norma fixa ainda que as escolas participantes serão contatadas, por instituição contratada pelo Inep, para realizar o agendamento da aplicação das provas do Saeb 2023.

É imprescindível que as escolas estejam atentas ao período de aplicação do Saeb, tendo em vista que outras avaliações importantes serão realizadas em períodos próximos. Como o Programa de Avaliação da Alfabetização (Proalfa) e o Programa de Avaliação da Rede Pública de Educação Básica (Proeb), que serão aplicados de 6 a 17/11. Assim como o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), que acontecerá nos dias 5 e 12/11.

Da Redação com Agência Minas