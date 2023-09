Homem é executado após 'roubar' mangas de vizinho em Minas

Um homem de 27 anos foi executado em uma linha de trem em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. O motivo do crime, ocorrido na noite dessa quinta-feira (21), pode ser uma manga “roubada” da árvore de um dos suspeitos.

Foto ilustrativa / Baixaki.com.br

De acordo com a esposa da vítima, o casal estava em um bar bebendo e depois foram embora pela linha férrea. No local, eles foram surpreendidos por dois suspeitos armados. Um deles atirou contra o marido, enquanto o outro apontou a arma para a mulher, com ordens de ficar calada ou, então, morreria. A perícia indicou que a vítima foi baleada três vezes na cabeça e uma no ombro.

Depois do crime, os dois fugiram em direção ao bairro Fátima. Segundo a mulher, em data anterior, o marido teve uma discussão com um dos suspeitos por causa de uma manga. A vítima “roubou” a fruta de uma árvore do suspeito. O homem não gostou, jogou uma pedra no rival e entraram em luta corporal. Desde então, ambos ficam se provocando e fazendo ameaças mútuas.

Um suspeito foi identificado e seria o chefe da boca de fumo do bairro Nossa Senhora de Fátima. Ele tem passagens por receptação e consumo de drogas. Já a vítima tinha passagens por roubo, tráfico e consumo. Ninguém foi preso.

Com O Tempo