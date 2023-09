Onda de calor aumenta risco de incêndios em Minas Gerais; bombeiros dão dicas de como evitar

Minas Gerais, um dos estados afetados pela onda de calor que assola grande parte do país, está se preparando para lidar com os desafios trazidos por temperaturas extremas. Os alertas do Sistema de Meteorologia e Recursos Hídricos de Minas Gerais (Simge) indicam que as temperaturas podem atingir até 39ºC em algumas áreas do estado.

Foto: Divulgação/CBMMG

Em resposta a esse cenário, o Governo de Minas, através do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), está implementando uma série de medidas preventivas para combater incêndios florestais e incidentes de afogamento.

Incêndios em vegetação

O CBMMG está monitorando de perto as mudanças climáticas e ambientais em Minas Gerais e em todo o mundo, com o objetivo de aprimorar suas técnicas e práticas para melhor atender à realidade do estado. Durante todo o primeiro semestre, a corporação se preparou para a temporada de estiagem, implementando ações preventivas para reduzir o impacto das queimadas. Uma das iniciativas mais notáveis nesse sentido é a Operação Alerta Verde, criada há dois anos, com o objetivo de diminuir os focos de incêndio através da fiscalização de terrenos baldios.

Em 2023, o CBMMG expandiu essa operação, lançando sua segunda fase em agosto. Isso permitiu a realização de 18.325 inspeções em todo o estado durante os meses em que a operação esteve em vigor. Somando-se aos esforços realizados desde o início do ano, o número total de inspeções ultrapassa agora 29 mil. Em outras palavras, a instituição investiu na promoção de uma cultura de prevenção, orientando os proprietários a manterem seus terrenos limpos e, assim, reduzir os riscos durante o período mais crítico da estiagem.

O programa "Minas Contra o Fogo," que treina brigadas municipais em parceria com o Governo de Minas e o Corpo de Bombeiros Militar, tem sido fundamental para melhorar a resposta inicial, diminuindo a chance de propagação de pequenos focos de incêndio e garantindo maior segurança para os brigadistas.

Paralelamente a essas ações, o CBMMG está investindo em um planejamento inteligente para uma gestão eficaz de recursos durante o período de temperaturas extremas. Isso inclui:

Reforço operacional com treinamento e mobilização do pessoal administrativo;

A implantação de 17 Núcleos de Incêndios Florestais, com equipes capacitadas para o combate em todas as regiões do estado;

Locação de caminhonetes e o uso de aeronaves, incluindo o mais recente avião modelo Air Tractor, com capacidade para dispersar três mil litros de água, facilitando o combate em áreas de difícil acesso;

Uma resposta rápida e eficiente de acordo com os níveis de alerta.

Dicas para prevenir incêndios

Além das medidas tomadas pelas autoridades, a população também pode contribuir para evitar incêndios. Algumas dicas importantes incluem:

Evitar o uso do fogo para a limpeza de terrenos, optando sempre pela capina;

Não soltar fogos de artifício perto de áreas de vegetação;

Quando acampar, construir fogueiras em áreas livres de vegetação e garantir que o fogo seja completamente apagado ao deixar o local, preferencialmente com água e terra em abundância.

Da redação com Agência Minas Gerais