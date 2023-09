3º Encontro Regional de Turismo e Cultura da IGR Grutas bate recorde de público em Capim Branco

Pela primeira vez em Capim Branco, o 3º Encontro Regional de Turismo e Cultura da IGR Grutas bateu recorde de público nesta edição, que ocorreu nos dias 19 e 20 de setembro. Realizado pela Instância de Governança Regional (IGR) Grutas, o evento contou com intensa programação gratuita de capacitações, painéis de debate, feira de produtores da região e muito network para a cadeia produtiva do turismo e da cultura, comunidade, estudantes universitários, bem como os gestores públicos e conselhos dos 15 municípios associados à IGR Grutas, mais conhecida como Circuito Turístico das Grutas.

Divulgação: IGR Grutas

O Auditório Municipal José Teodoro Flores recebeu no dia 19 um público de mais de 200 pessoas interessadas no fomento do turismo e da cultura regional. A abertura do evento contou com a fala do prefeito anfitrião Elvis Presley, seguida da presidente da IGR Grutas, Mariela França. Na sequência a equipe do Deputado Mauro Tramonte, presidente da Comissão de Gastronomia e Turismo da Assembléia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), reforçou o apoio do deputado para o desenvolvimento do turismo no estado e oficializou a entrega de um carro para a IGR Grutas, fruto de uma emenda parlamentar de sua autoria. A abertura também contou com a fala do Subsecretário Estadual de Turismo, Sérgio de Paula Junior, que estimulou o desenvolvimento da cadeia turística das cidades e elogiou o trabalho desenvolvido no Circuito Turístico das Grutas.

Após a abertura, os prefeitos presentes seguiram para o 3º Encontro de Prefeitos da IGR Grutas no gabinete do prefeito anfitrião Elvis Presley, no qual puderam conversar com o subsecretário Estadual de Turismo, alinhar o entendimento sobre o Programa de Regionalização do Turismo e debater sobre ações conjuntas, considerando os municípios associados à IGR Grutas (Lagoa Santa, Confins, São José da Lapa, Pedro Leopoldo, Matozinhos, Capim Branco, Prudente de

Morais, Sete Lagoas, Cachoeira da Prata, Fortuna de Minas, Paraopeba, Caetanópolis, Cordisburgo, Jequitibá e Santana de Pirapama) que viabilizem a estruturação do território como destino turístico, como melhoria da rodovia MG 424, recapeamento de estradas vicinais, sinalização turística, dentre outros.

Na visão do Prefeito de Sete Lagoas, Duílio de Castro, o governo de Minas Gerais deve tratar a situação da rodovia MG 424 como prioridade devido a sua condição estratégica de via de acesso ao Aeroporto Internacional Tancredo Neves-Confins, principal equipamento receptivo de turistas no estado e que se encontra no território do Circuito Turístico das Grutas. Por sua vez, o prefeito anfitrião Elvis Presley reforça o entendimento de que para alavancar o turismo é preciso realizar políticas públicas com apoio técnico: “O Circuito Turístico das Grutas hoje propicia isso pra gente: capacidade técnica, conhecimento e união da gestão pública. A oportunidade de estar no Circuito das Grutas é muito importante para cada município mostrar a sua potencialidade e unir forças para divulgar o quão rica nossa região é”.

A programação no Auditório seguiu com o primeiro painel falando sobre gastronomia e a valorização do modo de fazer de cada lugar como atrativo turístico e cultural e o painel II abordando a natureza como inspiração para experiências esportivas, culturais e artísticas. Na parte da tarde, as cidades foram homenageadas com Certificado de Boas Práticas e foi realizado o painel Secult nos Municípios onde foi realizada capacitação e qualificação pelos técnicos da Secretaria de Estado de Cultura e Turismo de MG sobre o Programa de Regionalização do Turismo, Cadastur e Promoção em Turismo. O quarto painel decorreu sobre a importância e o papel dos Conselhos Municipais de Turismo e Cultura. Encerrando o primeiro dia, foi realizada uma emocionante homenagem para o senhor Heli Diniz, o primeiro presidente do Circuito Turístico das Grutas eleito em 1999.

No dia 20, no Espaço Verde Imperador em Capim Branco, ocorreu o 3º Encontro de Secretários e Assessores de Turismo e Cultura da IGR Grutas com participação de 12 cidades e contou com palestras trazidas pelos parceiros Sebrae, Senac e Facopi Sete Lagoas. Iniciando a manhã o analista do Sebrae Diogo Reis palestrou sobre o Programa Prepara Gastronomia e a também analista do Sebrae Nathalia Heringer palestrou sobre o Programa Check in Minas. Na sequência, as consultoras de relacionamento do Senac, Suzane Ferreira e Deycinara Fernandes, falaram sobre os cursos gratuitos que podem ser oferecidos nas cidades, sobre o AVCB - Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros e orientações sobre eventos municipais. Finalizando a programação, o consultor Fábio Pinheiro da Facopi palestrou sobre Liderança e Gestão no Ambiente Público.

Da Redação com IGR Grutas