Tentativa de assalto na Avenida Cristiano Machado em BH: arma de motociclista falha ao atirar; VEJA VÍDEO

Vinte e quatro horas após uma tentativa de assalto em plena luz do dia na movimentada Avenida Cristiano Machado, na região Norte de Belo Horizonte, um motorista de transporte executivo, de 55 anos, compartilhou detalhes dos momentos aterrorizantes que viveu. O veículo envolvido, um Corolla, estava parado no semáforo quando um motociclista se aproximou e anunciou o assalto. A vítima estava levando uma mulher do aeroporto de Confins, na Grande BH.

Um vídeo gravado pela passageira de um carro que estava atrás capturou parte da ação na sexta-feira (22). O suspeito estava carregando uma mochila de entregador. O motorista relata: "Ele bateu forte na janela do meu carro. Eu pensei que fosse um acidente. Abaixei o vidro e ele começou a gritar, exigindo o relógio", disse a reportagem. No entanto, nem ele nem a mulher estavam usando relógios.

Nesse momento, o suspeito começou a ficar irritado, sacou a arma e começou a gritar: "Me passa o relógio ou eu te mato", relembra o condutor. "Eu só conseguia pedir a ele para ficar calmo, mas não adiantou. Ele continuou dizendo 'vai se fu***', vou te matar". É nesse momento que o suspeito tentou atirar, mas a arma falhou. O semáforo abriu, e o motociclista fugiu em disparada. Veja o vídeo:

"Hoje poderia ser o meu velório", relata a vítima, que trabalha no ramo de transporte executivo há mais de uma década e nunca passou por tal situação. Em média, realiza cerca de cinco viagens ao aeroporto todos os dias. "A gente chega a pensar em comprar um carro blindado, mas seria inviável. Agora é se apegar a Deus e rezar para nunca mais passar por isso".

Casado e pai de uma jovem de 22 anos, o homem disse que precisou tomar um calmante para dormir naquela noite. Ele espera que as autoridades localizem o suspeito o quanto antes.

A Polícia Civil informou que está investigando o caso.

Da Redação com Hojeemdia