Homem mata a facadas esposa e colega de trabalho ao flagrá-los na cama

A Polícia Civil está à procura de um homem de 44 anos suspeito de cometer um duplo homicídio a facadas nesta sexta-feira (22/9) em São Joaquim de Bicas, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. As vítimas são A.V.P., de 36 anos, e F.R.P., de 28 anos. Adélia era esposa do suspeito, enquanto Felipe era seu colega de trabalho. O crime ocorreu após o suspeito flagrá-los na cama mantendo relações sexuais, de acordo com o registro da ocorrência. O homem foi o que sofreu mais ferimentos de faca.

Foto: Reprodução Internet

O homem confessou o crime por telefone por volta das 9h para um encarregado da empresa. O proprietário do local acionou imediatamente a polícia.

Os militares foram até a residência do suspeito, onde ocorreu o suposto flagrante de traição, e encontraram as vítimas envoltas em cobertores no chão do banheiro. No quintal, a polícia também localizou almofadas e peças de roupa, ambas com marcas de sangue. O interior da casa aparentava ter sido limpo, de acordo com a Polícia Militar.

A perícia da Polícia Civil identificou uma perfuração nas costas da esposa, além de outras três no peito e duas nas costas do colega de trabalho. Três facas de tamanhos diferentes foram apreendidas. Os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico-Legal (IML) em Betim.

Da Redação com EM