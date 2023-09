Ônibus passa por cima de motociclista após ele bater em cavalos e cair na BR-135, em Curvelo

Um homem morreu em um trágico acidente na BR-135, em Curvelo, neste sábado (23). Segundo as informações da Polícia Militar Rodoviária, a suspeita é de que a moto dele tenha colidido com dois cavalos, que foram encontrados sem vida no local. Posteriormente, um ônibus passou sobre o corpo, arrastando-o por 75 metros.

Foto: Reprodução Internet/Ascom PMMG

Ainda conforme a PMRv, o motorista do ônibus relatou que se deparou com a vítima e os animais na pista e que não conseguiu evitar o choque com eles. Ele também expressou a crença de que o motociclista já estava falecido quando o ônibus o atingiu.

De acordo com as autoridades policiais, o condutor estava devidamente habilitado e testou negativo no teste do bafômetro. No entanto, a empresa à qual ele pertencia não estava autorizada a realizar transporte intermunicipal de passageiros. Portanto, o ônibus, que transportava 33 passageiros, foi levado para um depósito.

Conforme informações da PMRv, os passageiros foram conduzidos até a rodoviária de Curvelo, onde a empresa responsável providenciou transporte em linhas regulares.

Quanto ao motociclista, de 55 anos, ele não possuía CNH para conduzir a moto, tendo apenas a habilitação do tipo C.

Da Redação com G1