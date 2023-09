Deputado estadual sofre acidente de trânsito na BR-452 em Minas Gerais

Na noite de domingo (24/9), o deputado estadual Cristiano Caporezzo (PL) esteve envolvido em um acidente de trânsito na BR-452, próximo a Santa Juliana, no Triângulo Mineiro. O acidente ocorreu devido a um incidente em que seu motorista não percebeu a chegada de um trevo, resultando no capotamento do veículo por aproximadamente 100 metros. Felizmente, todos os ocupantes do veículo saíram ilesos do ocorrido.

Foto: Arquivo Pessoal

"Estávamos retornando de Belo Horizonte, onde participamos da Conferência de Ação Política Conservadora (Cpac), em direção a Uberlândia. No trevo de Santa Juliana, o motorista não conseguiu identificar a entrada do trevo. Estávamos todos muito animados, discutindo o evento, e a sinalização no local era insuficiente. Essa é a realidade dos fatos. O veículo passou direto, colidiu com o meio-fio e capotou até o outro lado do trevo", declarou o parlamentar.

Caporezzo relatou que seu Jeep Compass sofreu danos consideráveis no acidente, inclusive com a perda das rodas. Além do deputado e do motorista, estavam presentes no veículo sua esposa, Jane Caporezzo, Janaina Guimarães (presidente do PL Mulher de Uberlândia) e um assessor do parlamentar. Felizmente, nenhum dos ocupantes precisou ser hospitalizado.

O trevo em questão está situado a aproximadamente 100 quilômetros de Uberlândia, cidade onde Caporezzo tem sua base política e onde anteriormente atuou como vereador. O deputado, conhecido por suas posições de extrema direita, faz parte da base de apoio do governo de Romeu Zema (Novo) na Assembleia Legislativa e está atualmente em seu primeiro mandato na Casa.