Ônibus tomba na BR-251, deixando dois mortos e dezenas de feridos em Salinas, MG

No último domingo, 24 de setembro, um trágico acidente envolvendo um ônibus de viagem que partira de São Paulo com destino a Alagoas chocou a região norte de Minas Gerais. O veículo tombou violentamente na BR-251, na cidade de Salinas, interrompendo o fluxo de tráfego em ambas as direções no quilômetro 333 da rodovia.

Foto: Divulgação/ CBMMG

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, o ônibus transportava 35 passageiros, além do motorista. A resposta ao acidente mobilizou quatro equipes de bombeiros, juntamente com veículos do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

As equipes dos bombeiros prontamente atenderam 18 vítimas com diversos graus de ferimentos, enquanto o Samu prestou socorro a outras 17 pessoas feridas, incluindo crianças e adultos. Tragicamente, um passageiro, cuja idade não foi divulgada, teve seu óbito constatado no local do acidente. Uma mulher de 26 anos, que havia sido socorrida pelo Samu, não conseguiu resistir aos ferimentos e faleceu posteriormente no hospital municipal de Salinas.

De acordo com relatos de testemunhas, o motorista do ônibus perdeu o controle do veículo, colidindo contra um barranco e capotando às margens da rodovia. As autoridades locais, incluindo a Secretaria de Assistência Social, o Conselho Tutelar e a Secretaria de Transporte de Salinas, foram prontamente mobilizadas para prestar assistência às vítimas e coordenar os esforços de resgate.

A perícia também foi acionada e conduziu os procedimentos padrão de investigação para esclarecer as circunstâncias precisas do acidente. Este trágico incidente serve como um lembrete doloroso dos perigos nas estradas e da importância da segurança viária em nossa região. As autoridades competentes continuam trabalhando para fornecer apoio às vítimas e suas famílias e esclarecer as causas desse triste episódio.

Da redação