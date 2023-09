Criança sofre queimaduras graves após pisar em tampa de ferro no interior de Minas

Uma menina de 3 anos sofreu queimaduras de terceiro grau nos pés após pisar em cima de uma tampa de ferro em uma escola municipal em Divinópolis, no Centro Oeste de Minas. A criança está internada no Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital São João de Deus.

Foto: reprodução redes sociais

O caso foi na tarde da última sexta-feira (22). De acordo com a prefeitura, a criança estava indo com os outros colegas para uma atividade no campinho de futebol do Centro Municipal de Educação Infantil Oficina da Criança (Cmei) quando pisou em cima de uma tampa de ferro de vedação, que estava superaquecida por conta da onda de calor que afeta Minas Gerais e boa parte do Brasil.

A criança foi socorrida por duas educadoras que trabalham na escola e ligaram para a família da menina. Em entrevista à TV Candidés, a mãe da criança, que não foi identificada, disse que não entendeu direito a gravidade da situação quando recebeu a ligação da escola.

A criança foi internada logo depois e, no domingo (24), esteve no bloco cirúrgico para fazer um debridamento, que é a retirada da pele morta por conta da queimadura. A menina, que possui um problema no coração, segue internada no CTI do Hospital São João de Deus.

Em nota, a Prefeitura de Divinópolis lamentou o caso e determinou que a Secretaria Municipal da Educação (Semed) abriu um procedimento administrativo para analisar a ocorrência. A vice-prefeita da cidade, Janete Aparecida, pediu desculpas à família e prometeu providências.

Com Itatiaia