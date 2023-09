Cidade em MG registrou a maior temperatura do Brasil e quase se igualou ao Vale da Morte, lugar mais quente do mundo

Na segunda-feira (25), São Romão, localizada na região Norte de Minas Gerais, conquistou o título de cidade mais quente do Brasil, com temperaturas superiores às registradas no Vale da Morte, na Califórnia. O mercúrio neste município brasileiro subiu para escaldantes 43°C, ultrapassando a marca de 40°C do Vale da Morte no mesmo dia.

Há mais de uma semana, Minas Gerais e vários outros estados do Brasil estão sufocando sob uma onda de calor implacável. Ao olharmos para terça-feira, dia 26, os termômetros nas regiões Norte e Nordeste de Minas Gerais podem chegar a escaldantes 44°C.

É importante notar que a temperatura mais alta já registrada globalmente foi de 56,6 graus Celsius em julho de 1913, dentro dos limites do Vale da Morte. Temperaturas iguais ou superiores a 54,4°C foram documentadas na Terra apenas algumas vezes, sendo o Vale da Morte o principal local para esse calor extremo.

Para colocar isto em perspectiva, as duas temperaturas mais elevadas já registadas foram de 56,6°C em 1913 no Vale da Morte e de 55°C na Tunísia em Julho de 1931.

