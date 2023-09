Sete anos após o rompimento da barragem de Fundão: Luta por indenização persiste

Sete anos após o trágico rompimento da barragem de Fundão, ocorrido em novembro de 2015 na cidade de Mariana, uma chocante realidade continua a assombrar as vítimas deste desastre. De acordo com informações do Movimento dos Atingidos por Barragens (Mab), apenas 10% das pessoas afetadas receberam alguma forma de indenização. Em resposta a esta situação, o Mab lançou hoje, 26 de setembro, a campanha "Revida Mariana", cujo propósito é buscar, através do sistema judiciário, a reparação dos danos individuais e coletivos causados pela tragédia.

Imagem: Reprodução/Gustavo Ferreira/Jornalistas Livres

Cerca de 1.500 indivíduos provenientes dos estados de Minas Gerais e Espírito Santo se uniram na Assembleia Legislativa de Minas Gerais para dar voz a esta causa, que transcende fronteiras nacionais e almeja sensibilizar tanto o Brasil quanto outras nações que discutem as consequências da Bacia do Rio Doce.

Thiago Alves, membro da coordenação nacional do Mab, enfatizou a importância deste momento, afirmando que "Hoje é um dia muito importante para nós, essa campanha que é uma campanha de comunicação nacional e internacional, mas também um ato de luta. Nosso objetivo é dialogar com sociedade, falar como estamos vivendo nesses últimos oito anos, apresentar os danos que vivemos e nossa proposta de reparação, fazendo a incidência para o Brasil, para a Inglaterra e demais países onde esse tema da Bacia do Rio Doce esteja sendo discutido e queremos que a sociedade participe dessa campanha".

Além da falta de indenizações adequadas, as vítimas ainda enfrentam uma série de problemas decorrentes do desastre. A questão da qualidade da água é um exemplo evidente, com muitos atingidos demonstrando desconfiança em relação à água que consomem. Em áreas como Governador Valadares e Colatina, onde a água é retirada do Rio Doce, problemas de saúde física e mental têm surgido.

O rompimento da barragem de Fundão resultou no despejo de 56 milhões de metros cúbicos de rejeitos na calha do Rio Doce, afetando diretamente ou indiretamente cerca de 1 milhão de pessoas. Contudo, somente uma pequena parcela dessas vítimas recebeu alguma forma de compensação. Jorge Manuel Gramelich, um pescador e produtor rural de Aracruz, no Espírito Santo, compartilhou sua história, destacando a incerteza que paira sobre seu trabalho desde o desastre.

"A lama chegou e foi um desastre total. Eu tinha produção de açaí, aipim, pimenta rosa, banana e várias outras coisas. Quando houve o rompimento, o próprio estado e a prefeitura já suspenderam a compra. Hoje, mudei de cidade, e vivo num assentamento, onde tento plantar minhas coisas", lamentou.

Gramelich, que anteriormente tinha uma renda mensal em torno de R$ 7 mil, agora recebe apenas um salário mínimo e uma cesta básica da Renova, a empresa criada pela Vale para gerir as verbas indenizatórias. Ele ressaltou que essa ajuda não foi suficiente para se reerguer, expressando o desejo de ter uma chance justa de retornar ao trabalho.

Na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, uma comissão está acompanhando de perto o caso, com a deputada federal Beatriz Cerqueira (PT) enfatizando o compromisso de atuar ao lado das vítimas desde o rompimento. Ela criticou a forma como o desastre se tornou um "grande negócio" com a criação da Renova e destacou que o Governo Federal esteve nas áreas afetadas em julho para ouvir as vítimas.

Além do lançamento da campanha "Revida Mariana", estão previstos outros atos nesta terça-feira no Ministério Público de Minas Gerais e no Tribunal Federal Regional da 6ª Região. Até o momento, as empresas Vale e Samarco, bem como a Fundação Renova, não se pronunciaram sobre a situação.

A Fundação Renova entrou em contato com o nosso portal e enviou a seguinte nota:

"A reparação está em um momento de entregas consistentes. Em Bento Rodrigues e Paracatu, cerca de 50 imóveis estão ocupados pelos novos moradores. A escola de Bento Rodrigues está em funcionamento desde agosto. Dos cerca de 240 imóveis previstos em Bento, cerca de 160 estão com obras finalizadas. Em Paracatu, dos cerca de 90 imóveis previstos, quase 70 estão com obras finalizadas. Até julho de 2023, mais de 429,8 mil pessoas receberam R$ 14,98 bilhões em indenizações e Auxílios Financeiros Emergenciais. O monitoramento hídrico da bacia do rio Doce demonstra que a qualidade da água retornou aos parâmetros similares aos anteriores ao rompimento da barragem de Fundão. Ações integradas de restauração florestal, recuperação de nascentes e saneamento estão acontecendo ao longo da bacia do rio Doce e visam à melhoria da qualidade da água. No total, até julho de 2023 foram destinados R$ 31,61 bilhões às ações de reparação e compensação do rompimento."

Da redação

Fonte: O Tempo