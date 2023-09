Mulheres empreendedoras ganham canal de divulgação para seus projetos

Desde ontem terça-feira (26), às 19 horas, um espaço exclusivo está disponível para mulheres empreendedoras de todo o país, permitindo que elas promovam seus projetos de empreendedorismo e compartilhem conhecimento sobre o assunto.

O programa "EmpreenDelas" estreou no canal Zebu para o Mundo do YouTube, e será apresentado por Consuelo Mansur, especialista em Marketing Estratégico e Agro marketing. A iniciativa tem como objetivo estimular a participação das mulheres não apenas no agronegócio, mas em diversas outras áreas.

Na primeira edição do programa, Consuelo recebeu duas empreendedoras do setor do agronegócio, que conta com um milhão de mulheres liderando negócios. Uma delas é Renata Camargos Paranhos, zootecnista e filha do ex-presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Zebu (ABCZ), Rômulo Kardec de Camargos. Renata atua como selecionadora das raças Nelore e Brahman e gerencia a "Agropecuária RKC". Além disso, faz parte da diretoria do grupo ABCZ Mulher.

A segunda convidada é Ângela Toledo Ma, engenheira química e empresária, sendo sócia-diretora da NHD FOODS, uma empresa especializada em alimentos "free from". Ângela desempenha um papel fundamental no desenvolvimento de novos produtos alimentícios. Ela também é uma das fundadoras do Instituto Boa Fé de Apoio ao Combate ao Câncer, com atividades em Uberaba/MG.

O programa EmpreenDelas será transmitido ao vivo, quinzenalmente, sempre às terças-feiras, a partir das 19h, direto do estúdio do Programa e Canal Zebu para o mundo, situado nas instalações da FAZU (Faculdades Associadas de Uberaba), em Uberaba/MG. Terá ainda transmissão pela rádio Cultura (104,9).

Vivência empreendedora

Consuelo Mansur Pereira Farah, natural de Patrocínio, possui formação em Relações Públicas e especializações em Agro Marketing, MBA em Marketing Estratégico com foco em Gestão Empresarial e Comércio Exterior. Com uma experiência de mais de 14 anos em sua área de atuação, a maior parte desse tempo foi dedicada ao setor do agronegócio. Durante uma década, ela liderou o Departamento de Marketing da Associação Brasileira dos Criadores de Girolando.

Sua trajetória familiar inclui a herança de um pai engenheiro civil, cafeicultor e empresário no ramo de laticínios. Atualmente, Consuelo desempenha o papel de diretora de Marketing e Comercial na Império Leilões, uma empresa especializada na comercialização de bovinos.

Além disso, ela recentemente se associou à ABCZ (Associação Brasileira dos Criadores de Zebu) e está embarcando em investimentos na raça Nelore, com a marca Nelore CMP, na Fazenda Taquara, em Patrocínio. Ela é casada com o pecuarista Marcelo Cunha Farah, é mãe de Maria Laura e João Marcelo.

Da Redação com Itatiaia