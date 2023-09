Festa de Santos Reis acontece nesta semana em Cordisburgo; confira programação

Entre os dias 27 de setembro e 1º de outubro, Cordisburgo celebrará a Festa em honra a Santos Reis, Santa Clara e São Francisco na Igreja de Santos Reis, situada no Bairro da Quininha.

Divulgação: Cordis Noticias

A festividade terá início na quinta-feira, dia 27, com um Tríduo em homenagem aos santos venerados, seguido de uma missa solene, o hastear das bandeiras, um leilão presencial e uma apresentação musical com a participação de Marcos Souza e Jhoninho.

Na sexta-feira, o Tríduo continuará, acompanhado por um novo leilão presencial e um espetáculo musical com Natan Azevedo e artistas convidados.

O encerramento do Tríduo e mais um leilão presencial ocorrerão na sexta-feira, seguidos por um show com Kadu Monteiro e convidados.

O sábado será marcado pelo hastear das bandeiras e uma performance das Folias de Reis do Zé Tiracouro e Aguinaldinho, seguidos de um espetáculo com Trovadores do Forró.

No domingo, diversas grupos de Folias de Reis se apresentarão, e haverá um almoço beneficente, leilão presencial e um show com a participação de Evellyn Marques e outros convidados.

Este evento é realizado pela Associação Comunitária de Santos Reis.

Confira programação:

Da Redação com Cordis Notícias