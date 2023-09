Jovem com esquizofrenia ameaça PM com faca e morre baleado com 8 tiros em MG

Na última terça-feira (26), em Ipaba, localizada na região do Vale do Aço, em Minas Gerais, um jovem de 25 anos, diagnosticado com esquizofrenia, perdeu a vida após ser alvejado por disparos de arma de fogo efetuados por um policial militar. O caso, registrado em boletim de ocorrência, alega que o jovem entrou em surto e ameaçou um dos militares com uma faca, levando o policial a responder com tiros, alegando legítima defesa. A vítima foi atingida por oito tiros e, apesar dos esforços dos militares em prestar socorro, não sobreviveu.

Imagem: Reprodução/Vídeo

Segundo informações do boletim de ocorrência, o jovem era paciente do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) da região. No dia do incidente, durante a tarde da terça-feira (26), ele teria procurado a unidade em busca de medicamentos. Contudo, um desentendimento com uma das funcionárias acabou escalando para uma ameaça feita com uma faca. A Polícia Militar foi então acionada e, ao chegar no local, deparou-se com o jovem em uma situação de confronto, ameaçando a mulher.

De acordo com as autoridades policiais, os militares presentes no local tentaram conter o indivíduo, que também ameaçou um dos oficiais envolvidos na ocorrência. Diante da resistência do jovem, foi necessário o uso de uma pistola de emissão de impulsos elétricos na tentativa de contê-lo. No entanto, os esforços dos militares não foram bem-sucedidos, e o jovem em surto avançou em direção a um dos policiais. Durante a perseguição, o oficial acabou tropeçando e, alegando legítima defesa, disparou os tiros que resultaram na morte do jovem.

Da redação com O Tempo