Protesto fecha rodovia importante na região metropolitana de Belo Horizonte

Uma manifestação está causando o completo bloqueio do tráfego na tarde desta quarta-feira, 27 de setembro, no Contorno de Betim, km 02, na região metropolitana de Belo Horizonte. Os participantes do protesto incendiaram pneus próximo ao bairro São João, obstruindo as duas faixas da estrada.

Divulgação: Itatiaia

Centenas de pessoas estão envolvidas na manifestação, e não há previsão de quando a via será liberada. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, que foi chamado para conter o incêndio dos pneus, o protesto tem como motivo a oposição à reintegração de posse de uma propriedade.

Devido ao fechamento, o trânsito está congestionado, por mais de três quilômetros, desde a Rodovia Fernão Dias, na passagem pelo bairro Dom Bosco, em Betim.

A pista principal da Rodovia Fernão Dias é a melhor alternativa para quem segue no sentido Sul de Minas.

Da Redação com Itatiaia