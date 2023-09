Casal em MG é indiciado por exploração sexual de meninas em suposta agência de modelos

Em uma chocante investigação conduzida pela equipe da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher (Deam) em Itabira, na região Central do Estado, um casal foi indiciado por uma série de crimes, incluindo pedofilia, tráfico de drogas, importunação sexual e exploração sexual de adolescentes. As vítimas, meninas com idades entre 14 e 18 anos, eram atraídas pelo casal sob falsas promessas de uma carreira de modelo e ganhos financeiros.

Foto: Ilustrativa/Reprodução/Internet

As denúncias que desencadearam a investigação partiram de familiares das adolescentes, que começaram a suspeitar das atividades do casal. A polícia conseguiu confirmar que o casal seduzia jovens oferecendo-lhes oportunidades de trabalho em uma suposta agência de modelos de maquiagem. Prometiam riqueza e sucesso às ingênuas vítimas. A esposa, de 32 anos, desempenhava um papel crucial nessa artimanha, aproveitando-se de sua influência nas redes sociais.

No entanto, a realidade que aguardava as jovens era muito mais sombria do que as promessas feitas. A mulher investigada coagia as vítimas a manter relações sexuais a três, envolvendo ela mesma e seu marido, quando o suposto trabalho começava. Além disso, a investigação revelou que o casal fornecia drogas às adolescentes durante os atos sexuais, além de produzir, armazenar e compartilhar conteúdo pornográfico envolvendo as jovens.

Durante a investigação, as autoridades apreenderam vários celulares e uma quantidade significativa de drogas na posse dos suspeitos. Os indiciados responderão em liberdade, mas estarão sujeitos a monitoramento eletrônico pelo Poder Judiciário. A Polícia Civil enfatiza a importância de qualquer vítima que tenha passado por situação semelhante procurar a Deam em Itabira para denunciar os fatos e buscar justiça.

Da redação

Fonte: O Tempo