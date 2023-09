VÍDEO: criança de 2 anos é atingida por bala perdida em BH - saiba sobre o estado de saúde da vítima

Uma criança estava saindo da casa da avó no final da tarde da quarta-feira, 27 de setembro, quando foi atingida por tiros que tinham como alvo um comerciante de 28 anos que estava próximo dela. Nas imagens das câmeras de segurança, um homem com o rosto coberto desce de um carro preto e se aproxima do alvo, que está vestindo uma camisa azul. O atirador dispara várias vezes, fazendo com que o comerciante fuja correndo. Tragicamente, no exato momento dos disparos, a criança estava no passeio e foi atingida nas costas, começando a chorar. Uma mulher que também estava nas proximidades se escondeu atrás de um veículo.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Câmera Segurança

Outra câmera captura o momento em que estudantes estavam saindo da escola e, ao ouvirem os tiros, entraram em pânico e correram desesperadamente. Um carro tentou escapar dos disparos e quase colidiu com o veículo dos suspeitos.

Os agressores perseguiram o comerciante, que se agarrou a um veículo cinza na tentativa de escapar, e toda a cena foi registrada pelas câmeras. O comerciante, em declaração à polícia, afirmou que não tinha inimizades conhecidas e desconhece a motivação do crime. Ele foi atingido na coxa direita e levado ao Hospital Risoleta Neves.

Atualização sobre o estado de saúde da criança:

De acordo com o pai da criança, Miguel Augusto, de 23 anos, o estado de saúde do seu filho é estável na manhã desta quinta-feira, 28 de setembro. A criança foi internada no Hospital Odilon Behren. Miguel informou que seu filho já acordou, está conversando e brincando, apesar da dor. A criança passou por cirurgia para colocar um dreno próximo ao pulmão e agora está respirando sem a ajuda de aparelhos. Apesar da melhora, Miguel relatou à equipe de reportagem do Estado de Minas que ainda não há previsão de alta médica.

Até o momento, não há informações sobre a identidade dos autores dos disparos, e o veículo em que eles estavam aparentemente era clonado. A Polícia está conduzindo a investigação deste terrível incidente.

Da Redação com EM