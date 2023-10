Betim inicia as festividades da festa de Nossa Senhora Aparecida neste sábado (30); confira a programação completa

Inicia neste final de semana a festa em honra à padroeira do Brasil, Nossa Senhora Aparecida, promovida pela Paróquia de mesmo nome em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, situada no bairro Filadélfia. Este ano, o evento terá um início antecipado, com uma cerimônia especial marcada para sábado, dia 30, às 19h30, seguida de outra no domingo, dia 1º, também às 19h.

Foto: Ronaldo Silveira O Tempo

"Estamos planejando algo diferente este ano. Vamos dar início às barraquinhas nos dias 30 e 1º. A intenção é criar um 'esquenta' para o início da novena no dia 3", explicou o padre Flávio da Silva Ramos.

Ao longo da festa, haverá missas nos dias 3, 4, 5, 6, 9, 10 e 11, programadas para as 7h e as 19h30. No dia 7, a celebração ocorrerá apenas às 19h30, e no dia 8, às 19h. Em todos esses dias, a recitação do terço está marcada para as 18h50, exceto no domingo, dia 8, quando será às 18h20.

Durante todo o período festivo, os fiéis poderão desfrutar das barraquinhas e de uma loja de produtos religiosos após as celebrações.

Dia da Padroeira:

No Dia da Padroeira, que é celebrado em 12 de outubro em honra a Nossa Senhora Aparecida, a paróquia preparou uma programação especial que se estende ao longo de todo o dia. As missas estão agendadas para ocorrer às 7h, 9h, 11h e 14h.

Após a celebração da tarde, os fiéis participarão da tradicional carreata, que terá início na porta da igreja e percorrerá os cinco bairros das comunidades da paróquia: Filadélfia, Jardim Petrópolis, São João, Monte Verde e Chácara, culminando na Comunidade Nossa Senhora Aparecida, onde os carros receberão a bênção.

"Um destaque especial para o dia 12 é o 'Café com Maria'. Aqueles que comparecerem à primeira missa da manhã, às 7h, são convidados a trazer algum alimento, como bolo, pão de queijo, biscoitos ou outros itens, para compartilhar e desfrutar de um café comunitário na praça", comentou o padre.

Às 18h, a paróquia celebrará uma missa com a presença do bispo auxiliar da Região Episcopal Nossa Senhora Aparecida, Dom Nivaldo Ferreira.

Durante todo o dia, as barracas e a loja de produtos religiosos estarão funcionando para os visitantes e fiéis.

Encerramento:

Após o dia da padroeira, as festividades continuarão a todo vapor. Nos dias 14 e 15, estão agendadas celebrações especiais, marcadas para as 19h30 e 19h, respectivamente.

O padre Flávio expressa grande expectativa para a festa deste ano e convida calorosamente os residentes de Betim a participarem da programação.

"Aqueles que planejam participar da festa neste ano de 2023 podem se preparar para uma novena repleta de orações. As pessoas estão vivamente entusiasmadas e ávidas por uma conexão com Deus. Estamos organizando celebrações profundamente contemplativas, com meditações destinadas a tocar o coração das pessoas, para que elas possam sair a cada dia fortalecidas pela graça de Deus, prontas para enfrentar as adversidades que a vida nos reserva a cada passo", destaca o padre.

CONFIRA A PROGRAMAÇÃO COMPLETA:

Sábado (30/9) - Celebração às 19h30

Domingo (1º/10) - Celebração às 19h

Novena de Nossa Senhora Aparecida:

3, 4, 5 e 6/ 10 - Celebrações às 7h e às 19h30 e terço às 18h45

7 e 8/10 - Terço às 18h45 e celebração às 19h30

9 e 10/10 - Celebrações às 7h e às 19h30, e terço às 18h45;

12/10 - Dia da padroeira do Brasil: