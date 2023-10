Vídeo: Carro é arrastado por carreta no viaduto do Anel Rodoviário de BH 

Um vídeo mostra um carro sendo arrastado por uma carreta no Anel Rodoviário de Belo Horizonte, próximo ao viaduto São Francisco, na região da Pampulha, sobre a avenida Antônio Carlos.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Redes Sociais

Uma fonte da Polícia Militar Rodoviária (PMRv), responsável pela patrulha na área, confirmou o acidente nesta sexta-feira (29). No entanto, a corporação não foi acionada.

O policial explicou que, em acidentes sem vítimas, as partes envolvidas não precisam chamar as autoridades estaduais. "É um acidente de trânsito em que as partes resolvem no local", disse.

Além disso, o policial enfatizou que colisões nesse trecho são comuns devido à redução de faixas no viaduto São Francisco. "Os veículos menores, muitas vezes, não percebem o fim da faixa da direita e tentam ultrapassar os caminhões", explicou.

Veja o vídeo:

Da Redação com OTempo