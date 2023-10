Novos impostos: Veja o que ficará mais caro em Minas Gerais

No último anúncio oficial, o governador Romeu Zema, sancionou e divulgou no Diário Oficial a promulgação de uma nova lei que impactará diretamente no bolso dos consumidores. A legislação em questão propõe o aumento da alíquota do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em produtos considerados supérfluos, ampliando em 2% a taxa deste imposto sobre uma extensa lista de itens.

A medida, de autoria do próprio executivo estadual, visa a obtenção de receitas adicionais para os cofres públicos e, para isso, optou por incidir sobre produtos que não são considerados essenciais.

Abaixo, apresentamos a relação dos produtos que sofrerão esse aumento de imposto:

Cervejas sem álcool e bebidas alcoólicas , com exceção das aguardentes de cana ou de melaço.

, com exceção das aguardentes de cana ou de melaço. Cigarros , excluindo os comercializados em maço, e outros produtos relacionados à tabacaria.

, excluindo os comercializados em maço, e outros produtos relacionados à tabacaria. Armas de fogo , que também entrarão na lista dos produtos afetados por essa nova política tributária.

, que também entrarão na lista dos produtos afetados por essa nova política tributária. Refrigerantes, bebidas isotônicas e energéticas, que terão um acréscimo de imposto.

que terão um acréscimo de imposto. Perfumes, águas-de-colônia, cosméticos e produtos de toucador, à exceção de xampus, produtos antissolares, sabões de uso pessoal e preparações de higiene bucal ou dentária.

à exceção de xampus, produtos antissolares, sabões de uso pessoal e preparações de higiene bucal ou dentária. Alimentos destinados a atletas, que também entrarão na categoria dos produtos supérfluos afetados pelo aumento de impostos.

que também entrarão na categoria dos produtos supérfluos afetados pelo aumento de impostos. Telefones celulares e smartphones , que agora estarão sujeitos a uma carga tributária mais pesada.

, que agora estarão sujeitos a uma carga tributária mais pesada. Câmeras fotográficas e de filmagem , bem como suas partes e acessórios.

, bem como suas partes e acessórios. Equipamentos relacionados à pesca esportiva , excetuando-se aqueles de caráter estritamente voltados para a segurança.

, excetuando-se aqueles de caráter estritamente voltados para a segurança. Equipamentos de som e vídeo para uso automotivo, incluindo alto-falantes, amplificadores e transformadores.

