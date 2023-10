'Novo cangaço': três suspeitos são detidos com explosivos em Ribeirão das Neves

Três indivíduos suspeitos de envolvimento em explosões e arrombamentos de caixas eletrônicos, conhecidos como "novo cangaço", foram detidos em Ribeirão das Neves, na região metropolitana de Belo Horizonte, neste sábado (30). Equipamentos relacionados ao crime foram apreendidos.

Foto: PMMG

A Polícia Militar recebeu informações da PM do Estado do Mato Grosso sobre a presença dos suspeitos em Minas. Como resultado, os militares da Diretoria de Inteligência iniciaram um monitoramento que levou à identificação de movimentação suspeita em uma residência localizada no bairro Porto Seguro, em Ribeirão das Neves, durante a madrugada.

Os agentes do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) foram chamados para o endereço em questão e conseguiram prender três homens, cujas idades não foram divulgadas. O trio tentou escapar, mas foi interceptado.

Dentro do imóvel utilizado pelos suspeitos, foram encontradas ferramentas destinadas ao arrombamento de caixas eletrônicos, além de quatro emulsões explosivas. Todo o material estava acondicionado dentro de uma caixa, sob um tanque de lavar roupas.

Os suspeitos informaram à polícia que são naturais dos estados de Santa Catarina e Mato Grosso e que chegaram recentemente à cidade mineira com o objetivo de localizar um local adequado para a prática de arrombamentos de caixas eletrônicos. A polícia também revelou que esses homens têm antecedentes criminais diversos.

Tanto os materiais apreendidos quanto os suspeitos foram encaminhados à Polícia Judiciária para as devidas providências legais.

Da Redação OTempo