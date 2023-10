Fique ligado: CRLV 2023 começa a ser exigido para veículos com finais de placa 4,5 e 6 em Minas Gerais a partir deste domingo

A partir deste domingo, 1º de outubro de 2023, o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV 2023) passará a ser exigido para veículos com finais de placa 4, 5 e 6 em Minas Gerais. Todos os veículos do estado deverão apresentar o documento renovado até o fim de novembro, de forma obrigatória, seja na versão impressa ou digital. Caso contrário, os condutores estarão sujeitos a cometer infração gravíssima, com penalidades que incluem multa, perda de pontuação na Carteira Nacional de Habilitação (CNH) e recolhimento do veículo.

Foto: EF/EM/D.A Press

Para obter a versão impressa do documento, os proprietários podem acessar o site do Detran, selecionar a aba "Veículos" e clicar em "Documento de veículos". Será necessário informar a placa do veículo, o número do Certificado de Registro do Veículo (CRV), o Renavam e o CPF ou CNPJ. A impressão deve ser de boa qualidade, em papel branco no formato A4, com tinta preta, em uma única página.

A versão digital do CRLV 2023 pode ser obtida no portal de serviços da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran) ou no aplicativo Carteira Digital de Trânsito (CDT).

Durante fiscalizações, os motoristas não precisarão apresentar comprovantes de pagamento de taxas e tributos, sendo suficiente o porte do CRLV 2023, seja no formato impresso ou digital.

Conduzir um veículo que não esteja registrado e licenciado é considerada uma infração gravíssima, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, sujeita a uma multa de R$ 293,47, perda de sete pontos na CNH e remoção do veículo para um pátio credenciado.

A partir de 1º de novembro, será a vez dos veículos com finais de placa 7, 8, 9 e 0 começarem a ter a obrigatoriedade de apresentar o CRLV 2023.

Da Redação com OTempo