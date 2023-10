Tragédia na BR-381: acidente deixa três pessoas mortas e rodovia é interditada nos dois sentidos

Um trágico acidente envolvendo uma carreta, um caminhão e dois carros resultou na perda de pelo menos três vidas na BR-381, em Caeté. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal, uma mulher e uma criança foram resgatadas com ferimentos.

Foto: Reprodução Internet/Vídeo Redes Sociais

Lamentavelmente, uma mulher e dois adolescentes, ocupantes de um dos automóveis, não resistiram aos ferimentos e vieram a óbito no local. A rodovia permanece interditada, sem previsão de liberação do trânsito.

O acidente ocorreu por volta das 16h, próximo à fábrica da Cotochés. As equipes da Polícia Rodoviária Federal e os voluntários da Anjos do Asfalto estão atuando no local."

Da Redação com Otempo