Bombeiros resgatam gambá com filhotes que estavam dentro de guarda-roupa em Minas

O Corpo de Bombeiros de São João Del Rei, no Campo das Vertentes, foi acionado nesse domingo (1º) para uma ocorrência inusitada no bairro Colônia do Marçal. Uma gambá fêmea estava em uma gaveta de guarda-roupa com os filhotes.

Foto: Corpo de Bombeiros / divulgação

Ao chegarem ao local, os militares se depararam com a fêmea com três filhotes presos ao corpo dentro da gaveta. Os animais estavam em um cômodo dos fundos do imóvel, pouco usado pelos moradores, o que pode sugerir que a fêmea tenha feito ninho naquele local para ter seus filhotes.

A equipe utilizou uma pinça de captura de animais para retirar os gambás em segurança do local. Segundo os bombeiros, em casos assim, é necessário muito cuidado para não machucar os animais e também muita atenção para não separar a mãe dos filhotes. Após a captura, os militares os soltaram em área aberta de vegetação distante de residências.

Com O Tempo