Homem desafia PM, depreda viatura e é preso no interior de Minas

Um homem de 50 anos de Manhuaçu, na Zona da Mata, pode responder por desacato, resistência e dano ao patrimônio público. Ele foi preso na última sexta-feira (29) suspeito de desafiar agentes da Polícia Militar para uma briga e depredar a viatura da corporação.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Consta no boletim de ocorrência que, na tarde de sexta-feira, a PM recebeu uma denúncia sobre um homem que estaria na rua Josias Breder, aguardando para matar um desafeto. Uma guarnição policial foi até a rua e começou a colher informações com testemunhas. Neste momento, conforme a polícia, o suspeito apareceu, descontrolado e furioso, e começou a xingar os policiais.

Também de acordo com o B.O, os agentes tentaram negociar com o homem, que desobedeceu aos comandos da polícia. Em seguida, ele teria chamado os policiais para a briga e começado a dar socos no vidro traseiro da viatura, que ficou completamente destruído.

Conforme a PM, foi preciso usar uma arma de choque para encerrar a resistência do homem. Os policiais também precisaram usar outras técnicas de imobilização para conter o suspeito. Após a prisão, ele foi conduzido para a Delegacia de Polícia Civil para registro da ocorrência.

Com O Tempo