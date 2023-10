Casal é preso após confusão durante 'resenha' no interior de Minas

Um casal (uma mulher de 18 anos e um homem de 32 anos) foi preso na noite de segunda-feira (2) após uma 'resenha' virar uma confusão em Uberaba, no Triângulo Mineiro. O homem cortou o dedo da companheira com uma faca.

Foto: Wallace Martins / D.A. Press / Ilustração

A polícia foi acionada após vizinhos relatarem que o homem estava com uma faca ameaçando a jovem no meio da rua. Durante as ameaças, ele acabou cortando o dedo da mulher. A vítima disse aos policiais que tem um relacionamento de união estável com o autor há 5 anos e que o casal possui um filho. Ela já registrou quatro boletins de ocorrência de violência doméstica contra o homem, mas não possui medida protetiva contra ele.

Ainda segundo o relato da mulher, nessa segunda-feira ela fazia uma “festinha” em casa com a presença de seis pessoas, mas ela se desentendeu com uma das convidadas. No meio da confusão, o homem teria cortado o dedo dela.

Já na versão do suspeito, que estava muito alterado, segundo o boletim de ocorrência, ele negou ter ferido a companheira e disse que, na verdade, “ela que estaria louca com a faca na mão e tentou lhe acertar”. Enquanto o casal estava no xadrez da viatura, o homem persuadiu a mulher a mudar a versão para o crime, caso contrário ele ficaria preso na “Maria da Penha”. A mulher, então, disse que o ferimento na mão foi causado por ela.

A mulher precisou ser atendida em um hospital e fez a sutura no dedo. Ela foi presa por ter supostamente cometido o crime de ameaça contra o homem. Já ele foi detido por cometer, supostamente, o crime de lesão corporal.

Da redação com O Tempo