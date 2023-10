Pai abandona filha bebê para ir em festa em Minas; criança sofre queimaduras no rosto

Um jovem de 20 anos é suspeito de ter abandonado a filha de 1 ano em casa para ir à uma micareta fora de época em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, em Minas Gerais. A bebê chorava no momento em que foi encontrada pela mãe. A vítima estava com parte do rosto queimado e com marcas de queimaduras de cigarro próximo ao pescoço. O jovem não havia sido preso até o encerramento da ocorrência.

Foto: Getty Images / ilustrativa

A mãe da bebê contou aos policiais militares que precisou sair de casa para resolver um compromisso, mas que conversou com o companheiro para cuidar da filha do casal. No entanto, ela foi informada por uma amiga que o homem havia sido visto em uma festa na madrugada do último sábado (30).

A mulher foi até a casa para ver como a filha estava e a encontrou chorando e com queimaduras pelo rosto e pescoço. A bebê ainda estava com fome. O pai estava no imóvel, mas dormia. Conforme registrado na ocorrência, a vítima foi levada até a Unidade de Pronto-Atendimento (UPA).

Na unidade de saúde foram constatados os seguintes ferimentos: queimadura na face, bolhas na boca, queimadura aparentemente de cigarro no pescoço e hematoma na perna. A bebê precisou ser transferida para um hospital da cidade onde ficou internada tendo a mãe como acompanhante.

A PM foi até o endereço do suspeito, no entanto ele não foi localizado. A ocorrência foi encerrada na Delegacia de Plantão de Teófilo Otoni.

Com O Tempo