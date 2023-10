Programa 'Cemig nas Escolas' inicia nova etapa sobre uso consciente da energia elétrica na rede estadual

A Secretaria de Estado de Educação de Minas Gerais (SEE/MG) e a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) divulgaram, na última sexta-feira (29/9), a mais recente fase do programa "Cemig nas Escolas" em todas as unidades estaduais localizadas na área de atuação da companhia de energia. Iniciada em 2020, essa parceria continuará até 2025 e tem como objetivo principal a implementação de ações destinadas a promover a conscientização dos estudantes e da população em geral sobre o uso responsável da energia elétrica.

Essa iniciativa está alinhada com as estratégias da Eletrobrás e com o Programa Nacional de Conservação de Energia Elétrica (Procel). Thiago Batista, coordenador de projetos educacionais da Cemig, destacou: "Estamos muito satisfeitos em contar com a parceria da SEE para a realização dessas atividades. O programa Cemig nas Escolas engloba uma série de ações em todo o estado, incluindo a substituição de equipamentos em escolas, hospitais e instituições filantrópicas. No entanto, o foco principal sempre reside na promoção da educação por meio de iniciativas educacionais."

Atividades sobre eficiência energética, por meio de palestras, distribuição de materiais, visitação ao circuito tecnológico de eficiência energética e visita nas unidades móveis do “Cemig nas Escolas”, que vão percorrer as unidades de todo estado, estão entre ações previstas pelo programa. Além disso, professores podem inscrever-se no programa de formação “Energia que Transforma - Eqt” a partir desta quarta-feira (4/10) por meio do site do projeto.

“Nesta primeira fase, serão contemplados mais de 450 mil estudantes em 807 escolas, 67 municípios, localizadas em 25 Superintendências Regionais de Ensino (SRE) e nove bacias hidrográficas, com o oferecimento de cursos de formação para profissionais da educação com o tema ‘Energia que Transforma’, que trata do uso consciente de recursos naturais e estratégias de abordagem em sala de aula”, explicou a superintendente de políticas pedagógicas da SEE/MG, Graziela Trindade.

O curso será disponibilizado pela plataforma Whereby e desenvolvido com tutoria especializada, por meio de etapas síncronas e assíncronas. Com carga horário de 16h, a formação acontece em três fases: webinário de abertura, tutoria e encerramento. No total, serão disponibilizadas quatro turmas de formação. A live está disponível na íntegra.

Cemig nas Escolas

O programa "Cemig nas Escolas" está em uma nova fase, oferecendo formação para professores e atividades com estudantes. Iniciado em 2001, o programa busca modernizar a iluminação das escolas estaduais, substituindo lâmpadas ineficientes por tecnologia LED e implementando sistemas de energia solar. Essas ações visam economizar energia, melhorar a qualidade da iluminação e promover a conscientização sobre o uso eficiente de recursos, incluindo a educação ambiental. A substituição de todas as lâmpadas por LED pode gerar uma economia anual de R$ 12 milhões para o Governo de Minas.

Da Redação com Agência Brasil