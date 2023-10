Após um ano de concessão à iniciativa privada, veja mudanças na Rodoviária de BH e o que está por vir

Ao longo dos últimos 12 meses, os passageiros que utilizam a Rodoviária de BH já puderam notar diversas melhorias implementadas no terminal, desde o início da gestão pela empresa privada, após a concessão pelo Governo de Minas. Até o final de 2023, a concessionária Terminais BH terá investido aproximadamente R$ 8 milhões em aprimoramentos e modernização das instalações.

Essas melhorias incluem a introdução de serviços como acesso gratuito à internet Wi-Fi, a expansão de lojas, com ênfase em lanchonetes e restaurantes, e a instalação de novos guichês para venda de passagens. Além disso, o Terminal Rodoviário Governador Israel Pinheiro (Tergip) passou por uma revisão abrangente, que abarcou sistemas de escadas rolantes, esteiras e elevadores, melhorias nos sanitários e fraldários, revitalização e atualização das sinalizações de informações, correção de manchas e desgaste na pintura de paredes, pisos e forros, melhoria do sistema de iluminação e aprimoramento das condições de infraestrutura para atender aos padrões de acessibilidade.

Josiane Figueira do Nascimento, em passagem a trabalho por Belo Horizonte, ficou admirada logo no primeiro contato com a rodoviária, principalmente com a disponibilidade de lojas, lanchonetes e restaurantes. “Eu já vi várias rodoviárias e não tinha visto uma como esta. Vi que tem várias opções de alimentação e que o preço também é bom. Tem rodoviária que é muito caro por ser distante da cidade”, comenta.

O moderno telão de LED com informações atualizadas em tempo real sobre horários de chegadas e partidas chamou a atenção do passageiro Leonardo Nunes dos Reis. Ele destacou que o dispositivo oferece comunicação em três idiomas, tornando-o acessível a diferentes públicos. Além disso, enfatizou a importância da comunicação visual, que alerta as pessoas sobre o tempo restante para o embarque", ressaltou.

Geraldo de Oliveira, um engraxate que atua na rodoviária desde 1982, expressou seu orgulho pelas mudanças ocorridas no local ao longo das últimas quatro décadas. Ele compartilhou sua gratidão dizendo: "Vi muitas mudanças nessas últimas quatro décadas. Aqui eu criei minha família. Só tenho a agradecer."

Complementos

A concessionária realizou melhorias complementares, além dos incrementos obrigatórios, com base nas necessidades dos usuários. Isso inclui a instalação de um novo balcão de atendimento no saguão principal para facilitar a obtenção de informações sobre operadoras, horários, destinos e outras informações. Também foi feita a substituição do mobiliário na praça de alimentação, que agora possui bancadas equipadas com tomadas.

Além disso, os estacionamentos cobertos e descobertos foram modernizados, incluindo a expansão da entrada para permitir o acesso simultâneo de dois veículos, melhorando assim o fluxo de tráfego no local.

"O objetivo da concessão é garantir que o parceiro privado realize as reformas necessárias para proporcionar um serviço de transporte cada vez mais eficiente aos usuários do terminal", avalia o subsecretário de Mobilidade e Transportes, Aaron Duarte

Futuro

Após concluir o primeiro ciclo de melhorias, a empresa Terminais BH investirá na requalificação do terminal de Belo Horizonte. A CEO da concessionária, Vanessa Costa, destacou que os próximos trabalhos incluirão projetos de recuperação estrutural, pavimentação, revisão de sistemas e reforma de instalações. Essas melhorias serão realizadas ao longo dos próximos 36 meses, com foco em minimizar o impacto para os usuários, uma vez que o terminal opera 24 horas por dia.

Concessão

A concessão envolve a reabilitação, atualização e manutenção do Tergip, bem como de cinco terminais e 17 estações do Move Metropolitano. Ao longo de 30 anos, planeja-se investir mais de R$ 122 milhões em melhorias estruturais e tecnológicas para aumentar a segurança e a eficiência para os usuários. A qualidade dos serviços é rigorosamente monitorada pela Secretaria de Estado de Infraestrutura e Mobilidade (Seinfra) por meio de índices de desempenho operacional, segurança e satisfação do usuário.

