Polícia investiga homem conhecido como 'ladrão de sanfonas' em Minas; suspeito fez 60 vítimas

A Polícia Civil está investigando o caso de um homem que ficou conhecido como ladrão de sanfonas. Célio de Menezes (59 anos) teria feito ao menos sessenta vítimas desde o ano de 2009; ele foi preso no dia 14 de setembro em Rio Manso, na região Central do estado.

Foto montagem / Polícia Civil / Divulgação

Conhecido como "Zé do Queijo", o homem viajava Minas afora procurando por idosos que tinham sanfonas, com a alegação que compraria o instrumento para tocar em festas. Ele se dirigia à casa das pessoas e dizia que iria 'tocar um parabéns para o pai que tinha uma perna amputada' e logo devolveria.

Várias vítimas acreditavam e entregavam o instrumento. Caso se recusassem a entregar, o criminoso os agredia e ameaçava. Os instrumentos eram vendidos para o proprietário de uma loja especializada em acordeons no Rio de Janeiro. As sanfonar eram repassadas para os receptadores por valores entre R$ 7 mil e R$ 8 mil cada uma.

Golpes

De acordo com a Rádio Itatiaia, o homem tem registrado ao menos dois boletins de ocorrência relatando os golpes. Um deles aconteceu no sul de Minas: ele levou, passando um cheque sem fundo de R$ 6 mil, uma sanfona. Para a vítima, ele dizia que trabalhava em um hospital.

Um outro caso é o de Luiz Gonzaga de Souza, da cidade de Córrego Danta, na região Oeste de Minas. Ele conta como o irmão, que estava doente e usando balão de oxigênio, caiu no golpe. “Chegou aqui no carro, encostou um pouco longe de casa e já foi chamando o meu irmão pelo nome. Meu irmão estava no balão de oxigênio e mandou ele entrar. Ele entrou, pediu água... tava com um chapeuzinho preto. Perguntou meu irmão se queria ir tocar. Ele pediu meu irmão para tocar no aniversário do irmão dele, que tinha amputado a perna, e gostava muito de acordeon”, conta Luiz Gonzaga.

Ainda conforme Gonzaga, o irmão disse que não podia sair de casa, porque estava no bolão de oxigênio. Ele (suspeito) falou: ‘você me empresta a sanfona'. O meu irmão emprestou, ele entrou no carro e falou que trazia em duas horas. Na hora que ele saiu, meu irmão falou: ‘poxa, nunca vi esse homem, não sei o carro que ele está e não sei o nome dele’. Era o ladrão”, relatou Luiz, que acha que o criminoso planejou o golpe.

“Esse homem (criminoso) é especialista, rapaz. Já chegou chamando pelo nome, com a maior intimidade. Graças a Deus, ele roubou essa sanfona do meu irmão na classe. Porque, se o meu irmão fala que não ia entregar, sozinho no balão oxigênio, estava morto. Mas ele (suspeito) já armou a arapuca sabendo o passarinho que ele ia pegar”, disse.

Conta bancária bloqueada

As contas bancárias do suspeito foram bloqueadas para auxiliar na devolução do dinheiro às vítimas. Na casa dele, foram encontradas peças de acordeons, incluindo itens roubados, e um instrumento que foi devolvido a uma vítima idosa.

Da redação com Rádio Itatiaia