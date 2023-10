MG: Motorista de aplicativo desaparecida teria sido agredida brutalmente

Sheila Angelis Almeida, uma motorista de aplicativo de 36 anos, teria sido vítima de um ataque violento em Divinópolis, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Segundo informações da Polícia Civil, o incidente ocorreu no dia 9 de setembro, data em que ela desapareceu. O corpo, alegadamente pertencente a Sheila, foi encontrado na zona rural de Marilândia, distrito de Itapecerica, em 27 de setembro. Um casal suspeito de envolvimento no crime está sob custódia no Rio de Janeiro.

Foto: Reprodução Internet/Arquivo Pessoal

A Polícia Civil está aguardando os resultados dos exames para confirmar a identidade do corpo, embora as evidências sugiram que seja de fato Sheila. A motorista desapareceu após aceitar uma corrida que não estava registrada no aplicativo de mobilidade. O delegado Wesley Castro revelou que o suspeito havia feito uma corrida anteriormente, durante a qual "estudou" o perfil da vítima. "Durante o dia, ele planejou o crime", disse ele.

Na noite do mesmo dia, o suspeito entrou em contato com Sheila para solicitar uma nova corrida. "Ele procurou um adolescente e pediu emprestado o telefone para que não houvesse registros", explicou o delegado. Durante a viagem, a vítima foi levada até uma área de mata, conforme detalhado pelo delegado.

"As investigações indicam que o agressor colocou uma faca no pescoço dela e a forçou a dirigir até a mata. Ela resistiu à abordagem, e ele tentou asfixiá-la, sem sucesso. Então, o suspeito usou telhas para atacá-la na cabeça, mesmo com sangramento e ela ainda resistiu", acrescentou o delegado.

O agressor então retornou ao carro, pegou uma corda e uma faca. "Com a corda, ele a estrangulou e, aproveitando que ela estava desacordada, amarrou seus punhos e braços. Depois, colocou-a no porta-malas do veículo e desferiu quatro facadas nas costas. O exame determinará a causa da morte".

Da Redação com OTempo