Feira Hippie de BH terá novo visual com mesas e cadeiras, oficializado pela prefeitura de BH

A Prefeitura de Belo Horizonte (PBH) oficializa o novo arranjo de mobiliário para os setores de alimentação na feira hippie.A partir deste domingo (08/10), os feirantes já estão posicionando mesas e cadeiras na avenida Álvares Cabral e na rua Espírito Santo, mas agora a disposição foi formalmente aprovada pela PBH.

Foto: Flávio Tavares/O Tempo

Na avenida Álvares Cabral, entre o Automóvel Clube e o prédio da Receita Federal, serão disponibilizados 46 conjuntos de mesa com quatro cadeiras, além de 11 conjuntos de 6 banquinhos. Já na rua Espírito Santo, abaixo da avenida Afonso Pena, serão colocados 80 conjuntos de mesas com quatro cadeiras.

É importante destacar que a PBH exige que as mesas e cadeiras sejam brancas e sem pintura. Além disso, parte dos feirantes está solicitando permissão para adicionar bancos na área de alimentação da Afonso Pena. Essas mudanças no layout ocorreram após a reabertura da feira durante a pandemia, que conta com cerca de 1.800 feirantes e recebe, em média, 60 mil visitantes todos os domingos.

Confira o novo layout:

Setor Y

Setor X

Da Redação com O Tempo