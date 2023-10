Campeonato municipal de futsal feminino e masculino está prestes a começar em Matozinhos

A Subsecretaria de Esportes de Matozinhos tem o prazer de anunciar o aguardado início do Campeonato Municipal de Futsal, tanto nas categorias masculino quanto feminino. Este evento emocionante promete reunir atletas, entusiastas do esporte e toda a comunidade em uma competição repleta de talento e empolgação.

Imagem: Prefeitura Matozinhos

Para marcar o início deste torneio empolgante, a Subsecretaria de Esportes convida todos os times interessados a participar para uma reunião especial que acontecerá na quarta-feira, 4 de outubro, às 18h30, no Ginásio Poliesportivo de Matozinhos. Esta é uma excelente oportunidade para esclarecer dúvidas, conhecer as regras do campeonato e criar expectativas para a competição.

As inscrições para o Campeonato Municipal de Futsal estarão abertas de 5 a 11 de outubro. Para garantir a participação da sua equipe, basta comparecer ao Ginásio Poliesportivo entre 9h e 17h durante esses dias. Portanto, reúna sua equipe, prepare seus uniformes e esteja pronto para entrar em ação!

O Campeonato Municipal de Futsal representa uma celebração do esporte e da união da comunidade de Matozinhos. É uma oportunidade para mostrar seu talento nas quadras, fortalecer laços de amizade e compartilhar a paixão pelo futsal.

Da Redação com Por dentro de tudo