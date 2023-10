Paraíso Veg; Festival gratuito em BH que celebra o estilo de vida vegano

Está chegando uma edição super especial do Paraíso Veg, marcada para o dia 08/10, na Praça da Assembleia, com o patrocínio da Belotur e da Prefeitura de Belo Horizonte!

Imagem: Paraiso Veg

Este evento promete uma programação incrível! Vão ser três espetáculos musicais ao vivo com a talentosa Cantora Julia Rocha, Rayra Miranda e Lucas Avelar. Além disso, uma cozinha show com Vegane abessa, uma aula de yoga com Vegyogui, oportunidades de adoção de animais, um espaço kids gratuito, a presença de 40 expositores e muito mais!

Belo Horizonte foi agraciada com o título de Cidade Criativa da Gastronomia pela UNESCO, e a culinária vegana merece, sem dúvida, um destaque especial. O Paraíso Veg está empenhado em fortalecer os produtores locais e contribuir para a consolidação de BH como um destino turístico para a gastronomia vegana.

O Paraíso Veg é um festival que tem como missão disseminar a cultura vegana e promover a união dos produtores em um ambiente agradável e descontraído. É um evento "pet friendly", ou seja, seu animal de estimação é bem-vindo! Aqui, você encontrará produtos de alta qualidade, naturais e livres de exploração animal e humana. Nós acreditamos na produção e no consumo consciente, em harmonia com a natureza, com as pessoas e com os animais.

Paraíso Veg

EVENTO GRATUITO

PET FRIENDLY

Data: 08/10/2023, de 10h às 18h.

Local: Praça da Assembleia, Santo Agostinho, BH - MG

Patrocínio: Prefeitura de Belo Horizonte e Belotur

Realização: Veggie Roots

Da Redação com Paraiso Veg