Adolescente mineira é resgatada após sequestro de três meses no Rio de Janeiro

Um homem, de 21 anos, foi preso na tarde de quarta-feira (4), por sequestrar uma adolescente mineira, de 16 anos, da cidade de Itinga, no Vale do Jequitinhonha, há três meses.

Foto: Polícia Civil / divulgação

As Polícias Civis de Minas e do Rio de Janeiro, atuaram na investigação que terminou com o resgate da menina. Ela foi encontrada em uma lanchonete no bairro Cidade Praiana Rio das Ostras, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro.

A polícia informou que vítima e sequestrador se conheceram pela internet, se encontraram em Itinga e há três meses, e, depois do encontro a adolescente foi levada para o RJ onde ficou em poder do criminoso. As investigações apontaram que a adolescente foi atraída pela internet e o sequestrador sabia ela tinha problemas psicológicos.

Ainda conforme a polícia, o sequestrador entrou em contato com a família da jovem, exigindo o pagamento de uma quantia em dinheiro para que ela voltasse para casa. A adolescente teve os cabelos cortados à força e estava muito debilitada e sofreu com falta de água e comida.

A Polícia Civil de Minas Gerais, a partir de uma quebra de sigilo telefônico, conseguiu identificar que o suspeito estava no bairro Cidade Praiana, em Rio das Ostras. A partir dai, os investigadores entraram em contato com os agentes da 128ª DP de Rio das Ostras, que identificaram um parente do sequestrador e o localizaram.

O suspeito foi conduzido para a Casa de Custódia em Campos dos Goytacazes, e vai responder por extorsão mediante sequestro. A adolescente foi encaminhada ao Conselho Tutelar da cidade, para ser devolvida a familiares.

Da redação com G1