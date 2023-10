Curvelo recebe pela 1ª vez etapa do Moto1000GP nesse fim de semana; veja como trocar alimentos por ingressos

A quinta etapa da temporada de 2023 marcará um momento significativo com a estreia do Moto1000GP e a presença de Gilson Scudeler, CEO do campeonato, no Circuito dos Cristais. Isso é notável, pois durante sua carreira, Gilson foi campeão em Portugal e conquistou o título brasileiro sete vezes nas competições nacionais mais importantes. No entanto, o Circuito dos Cristais, localizado em Curvelo (MG), ainda não existia durante seus anos de competição.

A semifinal do Campeonato Brasileiro de Motovelocidade e a final da Copa RioMinas estão programadas para acontecer entre os dias 6 e 8 de outubro. Ambos os eventos são organizados pela Techtime, sob a liderança dos empresários Donato Khouri e Marcus Vinicius Tucano, sendo este último também o diretor de provas das competições.

É interessante notar que Gilson se aposentou como piloto durante esse período e, posteriormente, fundou o Moto1000GP. Este evento ganhou destaque entre 2011 e 2015, desempenhando um papel fundamental no ressurgimento da motovelocidade no Brasil e se tornando o principal evento desse tipo na América Latina. O Circuito dos Cristais foi inaugurado em 2016, marcando uma adição importante ao cenário das corridas de motocicletas no Brasil.

“Trazer o evento para o Circuito dos Cristais era um sonho do Moto1000GP. Sempre houve o desejo de estar em uma pista mais preparada para corridas internacionais. O Circuito dos Cristais foi pensado para motovelocidade, por isso havia um desejo muito grande da minha parte, como organizador do Moto1000GP até 2015 de trazer uma etapa para Curvelo. Negociamos, aguardamos mas o circuito foi inaugurado em 2016, ano em que paramos de realizar o evento”, pontuou Scudeler.

O CEO elogiou o circuito pelas excelentes condições e conhecimento dos organizadores. Mais de 150 pilotos competirão em 12 corridas de cinco categorias neste fim de semana, com uma extensa programação de mais de 20 horas ao longo de três dias. O evento, Moto 1000 GP, segue rigorosos protocolos de segurança da CBM e da FIM.

5ª ETAPA – CIRCUITO DOS CRISTAIS (MG) – CREDENCIAIS

A compra antecipada da credencial das credenciais Club GP Paddock (inteiro) e Club GP VIP ganha* um boné oficial do Moto 1000 GP e pode ser adquirida pelo site do evento.

Existem três tipos de credenciais para o evento:

Club GP Paddock: Custo de R$ 60,00 (inteira) ou R$ 30,00 (meia-entrada). Permite acesso à área de paddock. Crianças até 9 anos entram gratuitamente acompanhadas pelos pais. Estacionamento gratuito, mas sem seguro para motos e carros. A credencial meia-entrada não inclui o boné do Moto1000GP.

Club GP VIP: Custo de R$ 150,00. Oferece acesso à área VIP e aos boxes durante horários determinados. Bebidas e snacks disponíveis das 10h às 14h. Crianças até 9 anos têm entrada gratuita acompanhadas pelos pais. Estacionamento gratuito, mas a credencial VIP não permite meia-entrada.

Paddock Promo: Disponível mediante a doação de 2 quilos de alimentos não perecíveis nos pontos de troca. Oferece acesso à área de paddock. Crianças até 9 anos têm entrada gratuita com os pais. Estacionamento gratuito, mas sem seguro para veículos. A credencial Paddock Promo não inclui o boné do Moto1000GP. Os pontos de troca são em Curvelo na Carmo Motos e Rádio Centrominas, e em Contagem, no Ello Clube de Benefícios.

*Retiradas dos bonés mediante a disponibilidade.

5ª Etapa – Moto 1000 GP – GP Curvelo

(horários nos treinos e corridas)

Sexta-feira (6 de outubro)

8h15 – 8h35 – GP 300 – Treino Livre 1

8h40 – 9h – GP 600 – Treino Livre 1

9h05 – 9h25 – GP 1000 – Treino Livre 1

9h30 – 9h50 – DEZERÓ Racing – Treino Livre 1

9h55 – 10h15 – GP 300 – Treino Livre 2

10h20 – 10h40 – GP 600 – Treino Livre 2

10h45 – 11h05 – GP 1000 – Treino Livre 2

11h10 – 11h30 – Yamalube R3 bLU cRU LA TALENT – Treino Livre 1

11h35 – 11h55 – DEZERÓ Racing – Treino Livre 2

12h – 12h20 – Yamalube R3 bLU cRU LA CUP – Treino Livre 1

12h25 – 12h45 – INTERVALO

12h50 – 13h20 – 2 Horas Endurance – Treino Livre 1

13h25 – 13h45 – DEZERÓ Racing – Treino Livre 3

13h50 – 14h10 – GP 300 – Treino Livre 3

14h15 – 14h35 – GP 600 – Treino Livre 3

14h40 – 15h – GP 1000 – Treino Livre 3

15h05 – 15h25 – Yamalube bLU cRU LA TALENT – Treino Livre 2

15h30 – 16h – 2 Horas Endurance – Treino Livre 2

16h05 – 16h25 – Yamalube R3 bLU cRU LA CUP – Treino Livre 2

15h30h – 16h50 – DEZERÓ Racing – Treino Livre 4

Sábado (7 de outubro)

7h20 – 7h35 – DEZERÓ Racing – Treino Livre 5

7h40 – 7h55 – GP 300 – Classificatório 1

8h – 8h15 – GP 600 – Classificatório 1

8h20 – 8h40 – GP 1000 – Classificatório 1

8h45 – 9h00 – Yamalube R3 bLU cRU LA TALENT – Treino Livre 3

9h05 – 9h20 – 2 Horas Endurance – Classificatório

9h25 – 9h40 – Yamalube R3 bLU cRU LA CUP – Treino Livre 3

9h45 – 10h00 – DEZERÓ Racing – Treino Livre 6

10h05 – 10h20 – GP 300 – Classificatório 2

10h25 – 10h40 – GP 600 – Classificatório 2

10h45 – 11h08 – GP 1000 – Classificatório 2

11h13 – 11h28 – Yamalube R3 bLU cRU LA TALENT – UNIPEGA Superpole

11h33 – 11h48 – DEZERÓ Racing – Treino Livre 7

11h53 – 12h08 – Yamalube R3 bLU cRU LA CUP – UNIPEGA Superpole

12h13 – 12h30 – INTERVALO

12h30 – 12h55 – 2 Horas Endurance – Corrida Classificatória 1 (5 voltas)

13h – 13h15 – DEZERÓ Racing – Classificatório

13h20 – 13h45 – 2 Horas Endurance – Corrida Classificatória 2 (5 voltas)

13h50 – 14h25 – GP 300 – Corrida 1 (6 voltas)

14h30 – 15h05 – GP 600 – Corrida 1 (7 voltas)

15h10 – 15h50 – GP 1000 – Corrida 1 (9 voltas)

15h55 – 16h55 – Yamalube R3 bLU cRU LA TALENT – Corrida 1 (9 voltas)

16h40 – 17h20 – Yamalube R3 bLU cRU LA CUP – Corrida 1 (9 voltas)

Domingo (8 de outubro)

7h30 – 7h40 – DEZERÓ Racing – Warmup

7h45 – 7h55 – GP 300 – Warmup

8h – 8h10 – GP 600 – Warmup

8h15 – 8h25 – Yamalube R3 bLU cRU LA TALENT – Warmup

8h30 – 8h40 – Yamalube R3 bLU cRU LA CUP – Warmup

8h45 – 8h55 – GP 1000 – Warmup

9h – 9h10 – 2 Horas Endurance – Warmup

9h20 – 9h55 – DEZERÓ Racing – Corrida (7 voltas)

10h – 10h50 – GP 300 – Corrida 2 (9 voltas)

10h55 – 11h45 – GP 600 – Corrida 2 (10 voltas)

12h – 12h40 – Yamalube R3 bLU cRU LA TALENT – Corrida 2 (12 voltas)

12h45 – 13h25 – Yamalube R3 bLU cRU LA CUP – Corrida 2 (12 voltas)

13h30 – 14h30 – GP 1000 – Corrida 2 (13 voltas)

14h45 – 14h55 – Visitação de boxes

15h – 17h25 – 2 Horas de Endurance – Corrida (2 horas + 1 volta)

17h25 – 17h40 – Motopasseio

Da Redação com Moto 1000 GP