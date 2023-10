Policial militar da reserva morre carbonizado dentro do próprio carro em Juiz de Fora

Um trágico incidente ocorreu na madrugada desta sexta-feira, dia 6 de outubro, em Juiz de Fora, na Zona da Mata, Minas Gerais, onde um policial militar da reserva perdeu a vida de forma devastadora. O oficial encontrava-se dormindo em seu veículo estacionado em frente à sua residência no bairro Nossa Senhora das Graças.

Foto: Reprodução/ Redes Sociais

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas ao chegar ao local, os vizinhos já haviam conseguido controlar o incêndio que envolvia o carro. No entanto, a situação era ainda mais trágica, uma vez que o corpo do policial militar da reserva foi descoberto carbonizado dentro do veículo.

De acordo com informações de testemunhas, o militar sofria de alcoolismo e era comum que ele passasse suas noites dormindo embriagado no carro. Relatos também indicam que os vizinhos ouviram o veículo acelerando por um período prolongado durante a noite. Supostamente, o policial adormeceu com o pé no acelerador, o que resultou no início do incêndio.

Infelizmente, o policial não conseguiu escapar a tempo e acabou perdendo a vida devido às chamas. O local do incidente foi isolado e a investigação está sob responsabilidade da Polícia Militar. Até o momento, a corporação não emitiu um comunicado oficial sobre o trágico acontecimento.

Da redação com O Tempo